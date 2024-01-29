Експерти Autoblog склали перелік автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, що мають найнижчі показники витрати палива.

Сучасні гібридні авто показують найкращі показники економічності пального, проте як щодо звичайних бензинових автомобілів? Якщо ви не є фанатом електрифікації в сучасних авто, і шукаєте автомобіль з найнижчим показником витрати палива - вам все ще є з чого обирати.

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Mitsubishi Mirage

Найекономічнішим бензиновим автомобілем за версією експертів Autoblog є Mitsubishi Mirage. Аби досягти високої ефективності та низьких витрат, інженери Mitsubishi вирішили зробити авто дуже легким, та обладнали його досить скромним, проте економним двигуном.

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Таким чином маса авто склала всього 980 кг, що в поєднанні з двигуном на 74 кінські сили дозволило досягти витрат в 6 літрів на 100 км у місті, та 5,5 літрів на шосе. Інша велика перевага Mirage полягає в тому, що він неймовірно дешевий – в США вартість авто починається з 18 тисяч доларів.

Honda Civic

На перший погляд, Mirage є ідеальним варіантом, якщо вас цікавить лише заощадливість. Проте, автомобіль від Mitsubishi йде на низку компромісів, аби досягнути такого показника економічності. Решта списку забезпечує набагато кращий баланс між економічністю та якісними сучасними автомобілями.

На другому місці — седан Honda Civic у комплектації EX з 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном із турбонаддувом і CVT. Цей варіант витрачає 7 літрів у місті, 5,6 л на шосе та 6,5л – у змішаному циклі. Civic плавний, досить бадьорий, зручний і добре керований. Крім того, він має величезний салон як для свого класу.

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Hyundai Elantra

Elatra майже не поступається Civic як за показником витрат, так і за враженнями, які вона дарує водієві. 2,0-літрова модель SE, оснащена CVT, має такі ж показники витрати палива: 7 л/100 км у місті та 5,7 л на шосе. Elantra є ще одним чудовим невеликим седаном, до того ж досить економічним.

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Kia Rio

Фактично Kia Rio збігається з Hyundai Elantra з показниками витрати палива: 7,3 літра в місті й 5,7 на трасі. Це стосується як седана, так і хетчбека. Будучи субкомпактним автомобілем, який конкурує з Mirage, він дуже дешевий (ціна в США починається з $18 000). З невеликим корпусом і потужністю 120 кінських сил, він бадьорий і має напрочуд привабливе керування.

Toyota Corolla

Далі йде Toyota Corolla, і в комплектації з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном вона витрачає 6,7 л/ 100 км у змішаному циклі, 2,3 у місті та 5,7 на шосе. Corolla має досить спортивний вигляд і гарну керованість, хоча салон трохи маленький порівняно з Honda та Hyundai.

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Volkswagen Jetta

Єдиним німецьким представником тут є Jetta, з найкращим показником витрат в комбінованому режимі їзди 6,9 літра на 100 км. Це стосується як моделей як з АКП, так і з механікою. Авто демонструє 7,8 літра витрат у місті та 5,7 л/100 км на шосе.

Автомобіль є одним із найтихіших і найкомфортніших автомобілів у своєму класі. Він також має приємну керованість, З базовою ціною близько 23 000 доларів (ціна у США), його цілком можна назвати доступним.