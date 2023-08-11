Представлений Mitsubishi Xforce: недорогий кросовер для небагатих країн являється хоч і спрощеною, але більш сучасною версією ASX.

Mitsubishi представила кросовер Xforce для ринків, що розвиваються. Новинку називають наступником добре знайомого нам ASX — деякі ЗМІ навіть припускали, що модель отримає ту саму назву. Проте, кросовер дебютував 10 серпня на автосалоні в Індонезії під оригінальним ім'ям Xforce. В іншому ж Xforce і ASX схожі: той самий форм-фактор, одні і ті ж габарити, ось тільки якщо у ASX багатоважільна задня підвіска, то у Xforce спрощене шасі з «балкою».

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Xforce – це серійне втілення торішнього концепту XFC із мінімальними зовнішніми змінами. У нього оптика у формі бумеранга з п'ятьма «штрихами» знизу, ліхтарі у схожому стилі та головна фішка — накладки на порогах із малюнком у вигляді луски. Відмінності зводяться до 18-дюймовимх дисків (у концепту були 20-дюймові) і звичними зовнішніми дзеркалами замість камер.

У кросовера 222-міліметровий дорожній просвіт, система вибору їздових режимів із чотирма пресетами, включаючи спеціальний режим Wet, що покращує зчеплення на вологій дорозі – спеціально для країн, у яких тропічні зливи – звична справа. Крім того, Xforce отримав електронну систему Active Yaw Control (AYC), що дозволяє за допомогою гальм управляти вектором тяги.

У салоні – восьмидюймова цифрова панель приладів та 12,3-дюймовий тачскрин мультимедійної системи. Є двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та набір електронних помічників. Серед опцій – аудіосистема Dynamic Sound Yamaha Premium. Вона самостійно змінює гучність залежно від швидкості. А за допомогою електроніки, що стежить за дорогою, вона налаштує баси, середні та високі тони для оптимального звучання при їзді нерівностями.

Під капотом у кросовера 1,5-літровий атмосферний двигун потужністю 105 кінських сил. Коробка передач варіатор, а привід тільки передній.

Першим ринком для кросовера стане Індонезія, там організують його виробництво. Пізніше модель з'явиться на інших ринках країн АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). Простіше кажучи, це бюджетна модель для небагатих країн. Старт продажів намічений на листопад, і за неофіційною інформацією, Xforce вийде на індонезійський ринок зі стартовою ціною близько 20 тисяч доларів.