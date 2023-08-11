Представлен Mitsubishi Xforce: недорогой кроссовер для небогатых стран является хоть и упрощенной, но более современной версией ASX.

Mitsubishi представила кроссовер Xforce для развивающихся рынков. Новинку называют преемником хорошо знакомого нам ASX — некоторые СМИ даже предполагали, что модель получит то же название. Кроссовер дебютировал 10 августа на автосалоне в Индонезии под оригинальным именем Xforce. В остальном же Xforce и ASX схожи: тот же форм-фактор, одни и те же габариты, вот только если у ASX многорычажная задняя подвеска, то у Xforce упрощенное шасси с «балкой».

Читайте также: Представлен новый Mitsubishi L200

Xforce – это серийное воплощение прошлогоднего концепта XFC с минимальными внешними изменениями. У него оптика в форме бумеранга с пятью «штрихами» снизу, фонари в похожем стиле и главная фишка – накладки на порогах с рисунком в виде чешуи. Различия сводятся к 18-дюймовым дискам (у концепта были 20-дюймовые) и привычными наружными зеркалами вместо камер.

У кроссовера 222-миллиметровый дорожный просвет, система выбора ездовых режимов с четырьмя пресетами, включая специальный режим Wet, улучшающий сцепление на влажной дороге – специально для стран, в которых тропические ливни – обычное дело. Кроме того, Xforce получил электронную систему Active Yaw Control (AYC), позволяющую с помощью тормозов управлять вектором тяги.

В салоне – восьмидюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Есть двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и набор электронных помощников. Среди опций – аудиосистема Dynamic Sound Yamaha Premium. Она самостоятельно изменяет громкость в зависимости от скорости. А с помощью электроники следящей за дорогой она настроит басы, средние и высокие тона для оптимального звучания при езде неровностями.

Под капотом у кроссовера 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Коробка передач – вариатор, а привод – только передний.

Первым рынком для кроссовера станет Индонезия, там организуют его производство. Позже модель появится на других рынках стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Проще говоря, это бюджетная модель для небогатых стран. Старт продаж намечен на ноябрь, и, по неофициальной информации, Xforce выйдет на индонезийский рынок со стартовой ценой около 20 тысяч долларов.