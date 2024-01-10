Toyota представляє серію вдосконалень для електричного позашляховика bZ4X середнього розміру, зосереджуючись на швидкості зарядки.

У систему обігріву акумулятора внесено технічні зміни, щоб скоротити час заряджання акумулятора в холодному кліматі за допомогою джерела живлення постійного струму зі швидкою зарядкою. Для підвищення температури батареї до контуру опалення додано новий теплообмінник і клапан регулювання нагріву.

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Toyota очікує, що ці зміни скоротять час швидкої зарядки від постійного струму на 10-80%, особливо при низьких температурах.

Якщо на вулиці холодна погода, повітря у салоні можна швидко зігріти за допомогою нового обігрівача, який входить до стандартної комплектації для High grade bZ4X. Встановлений під рульовою колонкою та панеллю приладів, він забезпечує швидке нагрівання гомілок і стоп водія та переднього пасажира.

Програма оновлення також представляє нову функцію, яка допомагає запобігти зіткненням ззаду, наприклад, під час руху на шосе. На моделях Mid+ і High grade він використовує радари Blind Spot Monitor для виявлення ризику зіткнення з транспортним засобом, що наближається ззаду, автоматично вмикаючи задні аварійні вогні, щоб попередити іншого водія.

Нові bZ4X будуть доступні з цифровим ключем. Сумісний із системами Apple і Android, це дозволяє користувачам відкривати та заводити автомобіль, просто маючи смартфон. Ключем може бути спільний доступ до п’яти осіб одночасно, що спрощує надання доступу членам сім’ї, колегам по бізнесу, або технікам з технічного обслуговування та рятування транспортних засобів.

Оновлена модель Toyota bZ4X буде представлена на європейських ринках у 2024 році.