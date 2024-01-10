Toyota представляет серию усовершенствований для электрического внедорожника bZ4X среднего размера, сосредотачиваясь на скорости зарядки.

В систему обогрева аккумулятора внесены технические изменения, чтобы сократить время зарядки аккумулятора в холодном климате с помощью источника питания постоянного тока с быстрой зарядкой. Для повышения температуры батареи в контур отопления добавлен новый теплообменник и клапан регулировки нагрева.

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Toyota ожидает, что эти изменения сократят время быстрой зарядки от постоянного тока на 10-80%, особенно при низких температурах.

Если на улице холодная погода, воздух в салоне можно быстро согреть с помощью нового обогревателя, который входит в стандартную комплектацию для High grade bZ4X.

Установленный под рулевой колонкой и приборной панелью, он обеспечивает быстрый нагрев голеней и стоп водителя и переднего пассажира.

Программа обновления также представляет новую функцию, которая помогает предотвратить столкновения сзади, например, во время движения на шоссе. На моделях Mid+ и High grade он использует радары Blind Spot Monitor для выявления риска столкновения с транспортным средством, приближающимся сзади, автоматически включая задние аварийные огни, чтобы предупредить другого водителя.

Новые bZ4X будут доступны с цифровым ключом. Совместим с системами Apple и Android, он позволяет пользователям открывать и заводить автомобиль, просто со смартфона. Ключом может быть совместный доступ до пяти человек одновременно, что упрощает предоставление доступа членам семьи, коллегам по бизнесу, или техникам по техническому обслуживанию и спасению транспортных средств.

Обновленная модель Toyota bZ4X будет представлена на европейских рынках в 2024 году.