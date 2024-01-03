Эта Toyota GR Yaris стоит 164 000 долларов и имеет 530 л. с. от трехцилиндрового двигателя. И все же это не самый мощный GR Yaris в мире.

Этот супермини использует сильно модифицированную конфигурацию двигателя "G16E-GTS", который выдает 530 лошадиных сил.

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Трехцилиндровый мотор также может потреблять этанол. Тюнеру было трудно получить больше мощности с E85 из-за маленького вестгейта. Последний является клапаном, который контролирует поток выхлопных газов к турбине турбокомпрессора. Владелец считает, что с дополнительными модификациями можно будет достичь где-то около 660 л.с.

GR Yaris был изготовлен компанией SRD Tuning и использует турбокомпрессор Plusar, но, как и в случае с проектными автомобилями, конструкция никогда не заканчивается. Владелец хочет установить секвентальную коробку передач, специальную подвеску и вынести колеса дальше, чтобы дополнить широкий кузов. Он уже потратил колоссальные 164 000 долларов, чтобы создать этот автомобиль.

Но это не самый мощный GR Yaris в мире. В прошлом году компания Powertune Australia настроила этот трехцилиндровый двигатель до 741 л.с. Хорошо, что раллийная машина имеет полный привод с завода. Ходят слухи, Toyota намерена придать стоковому GR Yaris 300 л.с. с будущим обновлением. Модель 2024 года также может принести новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.