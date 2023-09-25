Toyota работает над более горячей версией своего и так быстрого Yaris GR.

Японский журнал Best Car подтверждает, что обновленный вариант субкомпактного хэтчбека будет представлен этой осенью с более мощным двигателем. Сообщается также, что он обретет стильные изменения по сравнению с текущей моделью, представленной в начале 2020 года.

Читайте также: Toyota рассказала о новых аккумуляторах для электромобилей

Источники, близкие к Toyota, сообщили Best Car, что 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом будет иметь мощность ровно 300 лошадиных сил, а крутящий момент составит 370 Ньютон-метров. Это даст ему преимущество на 28 л. перед Yaris GRMN, представленным в начале 2022 года в качестве специальной версии только для Японии, ограничена тиражом в 500 единиц.

Очевидно, это не единственное изменение, запланированное Toyota, поскольку, как говорится, 2024 год GR Yaris получит новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Едва ли это было бы сюрпризом, поскольку прототип был продемонстрирован еще в марте 2022 года на Toyota Gazoo Racing Rally Challenge. В отчете утверждается, что он будет оснащен лепестками переключения передач и новой "системой блокировки". Это будет классический автомат с гидротрансформатором.

Дополнительные изменения аппаратного обеспечения будут включать в себя просмотры подвески и тормозов, а также еще большую жесткость кузова. У обновленной модели будут новые бамперы и больший задний спойлер. Внутри планируется обновленный экран, заимствованный у большей GR Corolla.