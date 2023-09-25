Toyota працює над більш гарячою версією свого і без того швидкого Yaris GR.

Японський журнал Best Car підтверджує, що оновлений варіант субкомпактного хетчбека буде представлений цієї осені з більш потужним двигуном. Повідомляється також, що він отримає стильні зміни порівняно з поточною моделлю, представленою на початку 2020 року.

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Джерела, близькі до Toyota, повідомили Best Car, що 1,6-літровий двигун з турбонаддувом буде мати потужність рівно 300 кінських сил, а крутний момент становитиме 370 Ньютон-метрів. Це дасть йому перевагу на 28 к.с. перед Yaris GRMN, представленим на початку 2022 року як спеціальна версія лише для Японії, обмежена тиражем у 500 одиниць.

Очевидно, це не єдина зміна, запланована Toyota, оскільки, як кажуть, 2024 GR Yaris отримає нову восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. Навряд чи це було б сюрпризом, оскільки прототип був продемонстрований ще в березні 2022 року на Toyota Gazoo Racing Rally Challenge. У звіті стверджується, що він буде оснащений пелюстками перемикання передач і новою "системою блокування". Це буде класичний автомат з гідротрансформатором.

Додаткові зміни апаратного забезпечення включатимуть перегляди підвіски та гальм, а також ще більшу жорсткість кузова. У оновленій моделі будуть нові бампери та більший задній спойлер. Всередині планується оновлений екран, запозичений у більшої GR Corolla.