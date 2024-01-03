Ця Toyota GR Yaris коштує 164 000 доларів та має 530 к. с. від трициліндрового двигуна. І все ж це не найпотужніший GR Yaris у світі.

Цей суперміні використовує сильно модифіковану конфігурацію двигуна "G16E-GTS", який видає 530 кінських сил.

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Трициліндровий мотор також може споживати етанол. Тюнеру було важко отримати більше потужності з E85 через маленький вестгейт. Останній є клапаном, який контролює потік вихлопних газів до турбіни турбокомпресора. Власник вважає, що з додатковими модифікаціями можна буде досягти десь близько 660 к.с.

GR Yaris був виготовлений компанією SRD Tuning і використовує турбокомпресор Plusar, але, як і у випадку з проектними автомобілями, конструкція ніколи не закінчується. Власник хоче встановити секвентальну коробку передач, спеціальну підвіску та винести колеса далі, щоб доповнити широкий кузов. Він уже витратив колосальні 164 000 доларів, щоб створити цей автомобіль.

Але це не найпотужніший GR Yaris у світі. Минулого року компанія Powertune Australia налаштувала цей трициліндровий двигун до 741 к.с. Добре, що ралійна машина має повний привід із заводу. Ходять чутки, Toyota має намір надати стоковому GR Yaris 300 к.с. з майбутнім оновленням. Модель 2024 року також може принести нову восьмиступінчасту автоматичну коробку передач.