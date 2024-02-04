Количество электромобилей в Украине неуклонно растет. Вашему вниманию - перечень пяти самых популярных электромобилей в Украине, которые имели наибольший спрос в январе 2024 года.

Этот рейтинг составлен по данным Института исследования автомобильного рынка, которые были сформированы из статистики количества импортируемых автомобилей.

Также интересно: Эксперты составили перечень самых дешевых кроссоверов 2024 года

5 место - Nissan Ariya

Nisan понравится ценителям футуристического дизайна. На старте продаж Ariya предлагалась в 4 комплектациях, однако недавно японские инженеры представили также спортивную вариацию Nismo. Базовая версия кроссовера имеет передний привод, аккумулятор на 90 кВт/ч, запас хода в 623 км и мотор мощностью 238 л.с. Стартовая цена импортированной модели из Китая – от 28 000 долларов.

Читайте также: Volkswagen ID.4 или Nissan Ariya: сравнение электромобилей: сравнение электромобилей

4 место - Toyota bZ4X

bZ4X близок по габаритам на Toyota RAV4, имеет довольно необычный и уникальный дизайн. Базовая версия автомобиля оснащена батареей в 70 кВт/ч. Переднеприводная версия предлагает запас хода в 500 км, а полноприводная чуть меньше – около 460 км. Цена автомобиля из Китая – от $27 000.

Также интересно: Toyota внедряет технологию быстрой зарядки bZ4X

3 место - Honda e:NS1

Компактный электрический кроссовер от Honda сейчас является одним из самых доступных электромобилей из Китая на украинском рынке. Автомобиль также переднеприводный, с батареей на 53 кВт/ч и запасом хода 420 км (по циклу NEDC). Цена начинается с 19 500 долларов.

Читайте также: Первый электрический внедорожник от Honda получил запас хода в 500 км

2 место - BYD Song Plus

Китайский бренд BYD недавно стал лидером по продажам электромобилей, обойдя Tesla. Сейчас электромобили BYD, импортируемые из Китая достаточно популярны в Украине. Больше всего среди них украинским покупателям понравился кроссовер Song Plus.

Также интересно: Китайский BYD стал одним из лидеров рынка новых электромобилей

Авто оснащено батареей емкостью 72 кВт/ч с запасом хода 505 км (по циклу NEDC), двигателем мощностью 184 лошадиных силы. Стоимость автомобиля в базовой комплектации начинается с 28 тысяч долларов.

1 место – Volkswagen ID.4

Средне размерный электрический кроссовер от Volkswagen можно считать настоящим бестселлером среди электромобилей, импортируемых из КНР. Этот автомобиль сейчас является самым популярным электромобилем в Украине в целом – только в декабре 2023 года украинцы приобрели 898 таких автомобилей.

Читайте также: Дает ли преимущество тепловой насос в Volkswagen ID.4: эксперимент

ID.4 имеет несколько комплектаций. Базовая комплектация Pure+ оснащена батареей в 84,4 кВт/ч, с запасом хода в 600 км и электродвигателем мощностью 204 лошадиных силы. Стоимость авто – около 28 000 долларов.