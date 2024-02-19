Эксперты "Первой электрички" решили протестировать Opel Ampera, Ford Focus Electrick и Hyundai Ioniq - одни из самых популярных и доступных электромобилей в Украине.

Hyundai Ioniq уже неоднократно участвовал в тестах "Первой электрички" – авто 2018 года выпуска оборудовано батареей 28 кВт-ч, мощностью 120 л.с. и крутящим моментом 295 Нм. Пробег этого Ioniq на момент тестирования составляет более 50 000 км.

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Opel Ampera, также известный как Chevrolet Bolt, несколько отличается от своего американского брата европейским типом зарядного порта. Авто 2017 года производства, с пробегом всего в 36 тысяч км. Он оснащен батареей на 60 кВт-ч и двигателем мощностью 204 л.с. и 360 Нм крутящего момента.

Ford Focus Electric 2017 года, с батареей в 33,5 кВт-ч. Данный экземпляр оснащен двигателем на 140 лошадок. Его пробег составляет более 90 тысяч километров.

Перед началом тестирования на экономичность батареи всех трех автомобилей зарядили до 50%. По условиям, автомобили будут двигаться с включенным климат контролем с температурой 20 в автоматическом режиме.

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Hyundai Ioniq комплектуется колесами 16 размера, однако на тестовом автомобиле колесные диски не оригинальные. Автомобиль имеет LED-оптику ближнего света, а дальний свет фар – обычное галогенное.

Этот Ioniq в максимальной комплектации, поэтому из дополнительного оборудования в авто есть передние и задние парктроники, радар адаптивного круиз контроля и функции удержания в полосе движения. Также авто имеет датчики мониторинга слепых зон, опцию автоматического выезда с парковки и камеру заднего вида.

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В салоне Ioniq предлагает хорошее оснащение: качественные материалы элементов салона, цифровую панель приборов водителя, довольно неплохую штатную мультимедиа, подогрев руля, климат-контроль, вентиляцию и подогрев сидений и электрическую настройку сиденья водителя.

Багажник авто, объемом 350 литров, имеет достаточно солидные размеры, ведь Hyundai Ioniq является лифтбеком. Эффективная ширина багажного отделения составляет 1100 мм, эффективная высота – 380 мм, а длина – 830 мм.

Ford Focus Electric – электрическая версия обычного Ford Focus 3 поколения и имеет заводские ксеноновые фары и обычные галогенные задние фонари. В стандартной комплектации авто оснащено парктрониками и камерой заднего вида.

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Багажник – один из главных недостатков электромобиля от Ford. Из-за того, что автомобиль построен на базе обычного авто с ДВС, полезный объем багажного отделения был "украден" частью батареи. Другая ее часть расположена под передними сиденьями. Его эффективная ширина – 1040 мм; высота – 500 мм; длина – 320 мм. По информации из открытых источников объем багажника составляет 411 литров, однако поверить в это довольно трудно.

В комплектацию автомобиля не входили радар, датчики слепых зон, однако имеются датчик дождя и света, подогрев боковых зеркал, а также электрическая настройка водительского сиденья и двух зонный климат контроль. В отличие от Hyundai Ioniq, где задняя подвеска является зависимой, Ford Focus Electric имеет многорычажную независимую подвеску сзади. Это делает его более комфортным в управлении.

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Opel Ampera – это европейская версия электромобиля Chevrolet Bolt. Тестовый автомобиль в топовой комплектации: он имеет линзованную оптику и системы удержания в полосе и предупреждения о столкновении. Салон этого, на первый взгляд, компактного автомобиля является достаточно просторным и хорошо оснащенным. Ampera имеет подогрев сидений и руля, круиз контроль и датчики мониторинга слепых зон.

Багажник – одно из главных преимуществ Opel Ampera. Его объем составляет 380 литров. Эффективная длина составляет 625 мм, ширина составляет около 986 мм, а высота – 630 мм.

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После того как автомобили преодолели маршрут в 55 км, эксперты решили сравнить их расход, а также проверить скорость заряда батареи. Opel Ampera после пройденного маршрута имела средний расход в 14.7 кВт-ч и остаток заряда батареи на уровне 32%.

В то же время Ford Focus показал средние расходы на уровне 19,2 кВт-ч и имел остаток батареи на уровне 7%, а Hyundai Ioniq имел средний расход энергии около 13,6 кВт-ч и 22% заряда батареи, что делает его самым экономичным в этом тесте.

Тест скорости показал, что Opel Ampera зарядилась от 32% до 81% за 63 минуты; Ford Focus Electric от 7% до 98% за 39 минут, а Hyundai Ioniq с 22% до 94% всего за 28 минут. Такую разницу в скорости можно объяснить разной емкостью батарей, а также разной номинальной мощностью, которую выдавали батареи авто во время зарядки.

Подытоживая, можно уверенно сказать, что эти автомобили – одни из лучших представителей класса самых доступных авто. За небольшую стоимость их владелец получит отличные показатели запаса хода и экономичности, а также хорошее оснащение автомобилей.

Стоимость Ford Focus Electric колеблется в районе от $8 000 до $13 000, что делает его самым доступным электромобилем из этого трио. Hyundai Ioniq стоит чуть больше – от $15 000 до $23 000, а Opel Ampera можно приобрести по цене от 16 000 до 23 000 тысяч долларов.

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В общем, каждый водитель сможет выбрать для себя лидера в этом сравнении, ведь вкусы и предпочтения у всех разные: кто-то может оценить технологичность и почти "кроссоверную" посадку Opel Ampera, тогда как некоторые выберут плавность хода и низкую посадку Ford Focus, или вообще приобретет Hyundai Ioniq из-за его чрезвычайно низкого показателя расхода.