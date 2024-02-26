Друг каналу “Перша Електричка” – Владислав, вирішив поділитись досвідом експлуатації електромобіля Honda M-NV під час поїздки з Києва у селище Славське Львівської області.

Honda M-NV має батарею місткістю 61 кВт-год й має запас ходу близько 400 км. Загальна відстань усієї подорожі становить 1400 км, тож власнику авто довелось декілька разів зупинятись на станціях для швидкісної зарядки.

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Владислав вирушив з Києва. На момент початку подорожі бортовий комп’ютер його автомобіля оцінював потенційний запас ходу в 444 кілометри, адже батарея авто була заряджена на 92%. Показник середніх витрат був на рівні 26,8 кВт-год. Власник назвав такі цифри високими й пояснив це короткою тривалістю минулих поїздок.

Температура на момент старту поїздки становила 6 °C. Клімат-контроль в авто був налаштований на 20°. Підігріву сидінь в Honda M-NV немає. Також, як зазначив власник автомобіля, недоліком є відсутність значення відсотку батареї на панелі приладів. Аби дізнатись цей показник вам потрібно скористатись спеціальним параметром на головному екрані мультимедіа.

Першою контрольною точкою станція швидкісної зарядки Flash неподалік від Житомира. Середні витрати автомобіля знизились до 22,6 кВт-год, заряд батареї становив 43%, а прогнозований залишок запасу ходу на момент початку зарядки становив 209 км.

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Старт зарядки відбувся лише з другої спроби, до того ж її швидкість була дуже низькою. Топовий показник – всього 23,7 кВт та 65 А, що є дуже скромним результатом. Владислав зарядив батарею автомобіля до 84% й вирушив далі до зарядної станції ТОКА, що розташована в містечку Горбаків Рівненської області.

Як зазначив власник, автомобіль не обладнаний асистентами утримання у смузі руху та адаптивного круїз-контролю, натомість є звичайний круїз-контроль. Також, Honda M-NV оснащена системою підігріву батареї.

Перед прибуттям до зарядної станції, Владислав вирішив зробити так званий “прогрів” батареї, аби перевірити, як це вплине на швидкість зарядки. За час поїздки, автомобіль розрядився до 18%. Старт процесу зарядки одразу ж здивував – 66кВт та майже 188 А пікової потужності.

Зарядивши батарею автомобіля до 85%, Владислав вирушив до міста Броди Львівської області. По дорозі власник авто також поділився наріканнями на якість звуку штатної магнітоли та погане світло фар, проте, ці недоліки перекриваються чудовою динамікою та приємною керованістю електромобіля.

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По дорозі до наступної зарядної станції автомобіль розрядився на 43%. Показник середніх витрат знизився до 20,4 кВт. Після того, як батарея авто зарядилась до 84% автор вирушив у місто Стрий, аби після ще однієї зарядки дістатись фінального місця призначення.

Наступною локацією, яку відвідав Владислав, став готель “Вулик”, де розташована зарядна станція GO TO-U. Варто зазначити також, що середні витрати автомобіля знизились до 17,5 кВт-год. Зарядивши батарею до 50%, автор вирушив далі.

Під час зворотньої поїздки до Києва Владислав також відвідав станцію IONITY біля готельно-ресторанного комплексу “Ніка”, що знаходиться в місті Буськ. Станція видала потужність в 40 кВт, то ж, зарядившись там, Владислав вирушив далі до зарядного хабу VIWATT в Антополі Рівненської області.

До зарядного хабу авто дісталось з 5% залишку батареї. Зарядна станція показала потужність в 63 кВт. Завдяки такій потужності, автомобіль зарядився з 5 до 90% всього за 50 хвилин.

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Наступним місцем для зарядки власник авто обрав зарядну станцію ECOFACTOR біля ТРЦ «Глобал». З показником заряду в 17%, батарея авто приймала заряд потужністю 51,5 кВт. Цього заряду автору вистачило аби дістатись до Києва.

Загальний висновок цієї поїздки – подорожувати на електромобілі можна, а Honda M-NV є чудовим представником недорогих електричних кросоверів, який чудово впорався з досить складною та довготривалою поїздкою.

Загалом, Владислав витратив 4066 гривень на зарядку, проте, ці витрати не є репрезентативними, адже при більш детальному виборі маршруту можна вкластись у менші гроші.

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Автор помітив, що автомобіль видає різні показники під час зарядки на різних станціях. Найкращий був під час зарядки на хабі VIWATT – майже 70 кВт, а найгіршими закономірно ставали перші цикли зарядки після простою автівки вночі. То ж цей фактор треба враховувати майбутнім власникам Honda M-NV.