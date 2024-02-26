Друг канала "Первая Электричка" - Владислав, решил поделиться опытом эксплуатации электромобиля Honda M-NV во время поездки из Киева в поселок Славское Львовской области.

Honda M-NV имеет батарею емкостью 61 кВт-ч и имеет запас хода около 400 км. Общее расстояние всего путешествия составляет 1400 км, поэтому владельцу авто пришлось несколько раз останавливаться на станциях для скоростной зарядки.

Читайте также: Из Львова в Киев на электромобиле за 6 часов: обзор зарядной инфраструктуры

Владислав отправился из Киева. На момент начала путешествия бортовой компьютер его автомобиля оценивал потенциальный запас хода в 444 километра, ведь батарея авто была заряжена на 92%. Показатель средних расходов был на уровне 26,8 кВт-ч. Владелец назвал такие цифры высокими и объяснил это короткой продолжительностью прошлых поездок.

Температура на момент старта поездки составляла 6 °C. Климат-контроль в авто был настроен на 20°. Подогрева сидений в Honda M-NV нет. Также, как отметил владелец автомобиля, недостатком является отсутствие значения процента батареи на панели приборов. Чтобы узнать этот показатель вам нужно воспользоваться специальным параметром на главном экране мультимедиа.

Первой контрольной точкой станция скоростной зарядки Flash неподалеку от Житомира. Средние расходы автомобиля снизились до 22,6 кВт-ч, заряд батареи составлял 43%, а прогнозируемый остаток запаса хода на момент начала зарядки составил 209 км.

Также интересно: Opel Ampera, Ford Focus Electric и Hyundai Ioniq: сравнение электромобилей в украинских условиях

Старт зарядки состоялся только со второй попытки, к тому же ее скорость была очень низкой. Топовый показатель – всего 23,7 кВт и 65 А, что является очень скромным результатом. Владислав зарядил батарею автомобиля до 84% и отправился дальше к зарядной станции ТОКА, расположенной в городе Горбаков Ровенской области.

Как отметил владелец, автомобиль не оборудован ассистентами удержания в полосе движения и адаптивного круиз-контроля, зато есть обычный круиз-контроль. Также, Honda M-NV оснащена системой подогрева батареи.

Перед прибытием к зарядной станции, Владислав решил сделать так называемый "прогрев" батареи, чтобы проверить, как это повлияет на скорость зарядки. За время поездки, автомобиль разрядился до 18%. Старт процесса зарядки сразу же удивил – 66кВт и почти 188 А пиковой мощности.

Зарядив батарею автомобиля до 85%, Владислав отправился в город Броды Львовской области. По дороге владелец авто также поделился нареканиями на качество звука штатной магнитолы и плохой свет фар, однако, эти недостатки перекрываются замечательной динамикой и приятной управляемостью электромобиля.

Читайте также: Тест 12 электро авто в украинских условиях зимой: насколько долго они держат заряд

По дороге к следующей зарядной станции автомобиль разрядился на 43%. Показатель среднего расхода снизился до 20,4 кВт. После того как батарея авто зарядилась до 84% автор отправился в город Стрый, чтобы после еще одной зарядки добраться до финального места назначения.

Следующей локацией, которую посетил Владислав, стал отель "Вулик", где расположена зарядная станция GO TO-U. Стоит отметить также, что средние расходы автомобиля снизились до 17,5 кВт-ч. Зарядив батарею до 50%, автор отправился дальше.

Во время обратной поездки в Киев Владислав также посетил станцию IONITY у гостинично-ресторанного комплекса "Ника", что находится в городе Буск. Станция выдала мощность в 40 кВт, то же, зарядившись там, Владислав отправился дальше к зарядному хаба VIWATT в Антополе Ровенской области.

К зарядному хаба авто добралось с 5% остатка батареи. Зарядная станция показала мощность в 63 кВт. Благодаря такой мощности, автомобиль зарядился с 5 до 90% всего за 50 минут.

Также интересно: Можно ли доехать из Киева в Буковель на электромобиле: обзор зарядной инфраструктуры

Следующим местом для зарядки владелец авто выбрал зарядную станцию ECOFACTOR возле ТРЦ "Глобал". С показателем заряда в 17%, батарея авто принимала заряд мощностью 51,5 кВт. Этого заряда автору хватило, чтобы добраться до Киева.

Общий вывод этой поездки – путешествовать на электромобиле можно, а Honda M-NV является прекрасным представителем недорогих электрических кроссоверов, который прекрасно справился с достаточно сложной и длительной поездкой.

В общем, Владислав потратил 4066 гривен на зарядку, однако, эти расходы не являются репрезентативными, ведь при более детальном выборе маршрута можно уложиться в меньшие деньги.

Читайте также: Почему электромобиль Leapmotor C11 называют "убийцей" Volkswagen ID.4: сравнительный тест-драйв в Украине

Автор заметил, что автомобиль выдает разные показатели при зарядке на разных станциях. Лучший был во время зарядки на хабе VIWATT – почти 70 кВт, а худшими закономерно становились первые циклы зарядки после простоя автомобиля ночью. Так что этот фактор надо учитывать будущим владельцам Honda M-NV.