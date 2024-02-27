Китайський виробник електромобілів BYD розпочав освоєння ніші екзотичних розкішних автомобілів, притаманних брендам Ferrari та Lamborghini: презентований електрокар Yangwang U9 до сотні розганяється за 2,36 секунди і має ціну в 233 400 доларів.

Розкішний сегмент став доповненням до продуктової номенклатури виробника, що уже прославився своїми найдешевшими електричними моделями з цінниками від 14 000 доларів, якими дано цінову війну автомобілям з ДВЗ. Тепер освоюється ринок розкішних акумуляторних автівок.

Входження в сегмент дорогих електрокарів розпочалося торік з презентації позашляхових електричних суперкарів U8. У грудні бренд уже розпочав постачання свого U8, стартова ціна якого перевищує 150 000 доларів.

Читайте також Китайський BYD став одним з лідерів ринку нових електромобілів в Україні

Цей автомобіль має одну досить нетрадиційну для суперкарів функціональну властивість - U8 спокійно можна віднести до класу амфібій, оскільки він спроможний вплав долати водні перепони. До речі, його прем’єрний показ вчора відбувся на Женевському автосалоні 2024 року.

У січні публіці було продемонстровано перший електричний седан U7. Він має понад 1300 к.с. (960 кВт) від чотирьох електродвигунів. Живлення цей автомобіль отримує від величезної батареї LFP місткістю 135,5 кВт-год. Запас ходу також великий – 800 км. Втім, ціна ще більша, починається від 140 000 доларів.

Нинішня презентація суперкара Yangwang U9 розпочалася 25 лютого з танцювальних рухів. За таку ціну, що перетнула позначку у 233 400 доларів, автомобіль можна навчити не тільки танцювальним "па", але й акробатичним номерам, не кажучи вже про показ можливостей небаченого силового потенціалу.

Читайте також З власним флотом автовозів BYD ще більше посилить експансію в Європу

Розробники під час прем’єрного показу зазначили, що U9 "відкриває еру чисто електричних суперкарів і він є найпотужнішим суперкаром, що перевершує потужність двигуна V12".

У Yangwang "дев’ятка" отримала чотири електродвигуни, загальною потужністю 1287 к.с. (960 кВт) і крутним моментом 1680 Нм. Для розгону до 100 км/год суперкару потрібно 2,36 секунди.

Для порівняння розробники з BYD навіть похизувалися, наголосивши, що найближчі конкуренти Ferrari SF90 і Buggati Chiron повільніші, сотню беруть за 2,5 секунди, а Porsche 911 Turbo S набирає 100 км/год за 2,6 секунди.

Ну і родзинка для закріплення успіху в прихованій активній системі керування кузовом Disus X. Дводверне купе може стрибати, трястися й танцювати в такт під чотири різні мелодії.

Читайте також Китайський BYD випередив Tesla у продажах

При габаритах по довжині 4966 мм, ширині 2029 мм і висоті 1295 мм Yangwang U9 приблизно такий же, як Lamborghini Aventador (4943 мм у довжину, 2098 мм у ширину, 1136 мм у висоту).

Завдяки системі 800В електричний суперкар може заряджатися від 30% до 80% за 10 хвилин. Він також підтримує подвійну зарядку. Як і позашляховик U8, U9 має такі преміальні функції бортового повороту, що притаманно гусеничним танкам і тракторам, що розвертаються довкола себе на місці.

Електричний суперкар U9 від BYD має 12 наборів багатофункціональних активних і пасивних комплектів аеродинаміки, включаючи 4-швидкісне регульоване електричне заднє антикрило, активний дифузор і велике заднє антикрило з вуглецевого волокна.

Читайте також За 2023 рік глобальні продажі BYD зросли на 75,5%

У BYD запевняють, що U9 має "найрозумнішу кабіну суперкара" з DiLink і DiPilot. Усередині електричного суперкара Yangwang є два РК-екрани, 10,25-дюймовий дисплей водія та 12,3-дюймовий вертикальний центральний інформаційно-розважального пристрю. Деякі версії включають третій, 10,25-дюймовий екран пасажира.

З найближчими конкурентами Yangwang U9 буде змагатися і відвойовувати ринкову нішу автомобільної розкоші у визнаних світових брендів. Маючи цінник у 233 400 доларів, він удвічі дешевший від SF90 Stradale Ferrari за 524 000 доларів, не кажучи вже про Buggati Chiron, чия вартість стартує від 3,3 мільйона доларів.

Ось з таким результативним кошиком продукції у сегменті найдешевших електромобілів та розкішних суперкарів BYD виходить на світовий ринок. Він уже є лідером з імпорту електромобілів на ринки Японії й Таїланду. В планах автовиробника визрівають задуми про будівництво заводу в Мексиці, який буде центром експорту до США.

Фото: BYD