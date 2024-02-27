Китайский производитель электромобилей BYD начал освоение ниши экзотических роскошных автомобилей, присущих брендам Ferrari и Lamborghini: представленный электрокар Yangwang U9 до сотни разгоняется за 2,36 секунды и имеет цену в 233 400 долларов.

Роскошный сегмент стал дополнением к продуктовой номенклатуре производителя, уже прославившегося своими самыми дешевыми электрическими моделями с ценниками от 14 000 долларов, которыми дана ценовая война автомобилям с ДВС. Теперь осваивается рынок роскошных аккумуляторных автомобилей.

Вхождение в сегмент дорогих электрокаров началось в прошлом году с презентации внедорожных электрических суперкаров U8. В декабре бренд уже начал поставки своего U8, стартовая цена которого превышает 150 000 долларов.

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Этот автомобиль обладает одним довольно нетрадиционным для суперкаров функциональным свойством - U8 спокойно можно отнести к классу амфибий, поскольку он способен вплавь преодолевать водные преграды. Кстати, его премьерный показ вчера состоялся на Женевском автосалоне 2024 года.

В январе публике был продемонстрирован первый электрический седан U7. Он имеет более 1300 л.с. (960 кВт) от четырех электродвигателей. Питание этот автомобиль получает от огромной батареи LFP емкостью 135,5 кВт-ч. Запас хода также большой – 800 км. Впрочем, цена еще больше, начинается от 140 000 долларов.

Нынешняя презентация суперкара Yangwang U9 началась 25 февраля с танцевальных движений. За такую цену, пересекшую отметку в 233 400 долларов, автомобиль можно научить не только танцевальным "па", но и акробатическим номерам, не говоря уже о показе возможностей невиданного силового потенциала.

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Разработчики во время премьерного показа отметили, что U9 "открывает эру чисто электрических суперкаров и он является самым мощным суперкаром, превосходящим мощность двигателя V12".

У Yangwang "девятка" получила четыре электродвигателя, общей мощностью 1287 л.с. (960 кВт) и крутящим моментом 1680 Нм. Для разгона до 100 км/ч суперкару требуется 2,36 секунды.

Для сравнения разработчики из BYD даже похвастались, отметив, что ближайшие конкуренты Ferrari SF90 и Buggati Chiron медленнее, сотню берут за 2,5 секунды, а Porsche 911 Turbo S набирает 100 км/ч за 2,6 секунды.

Ну и изюминка для закрепления успеха в скрытой активной системе управления кузовом Disus X. Двухдверное купе может прыгать, трястись и танцевать в такт под четыре разные мелодии.

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При габаритах по длине 4966 мм, ширине 2029 мм и высоте 1295 мм Yangwang U9 примерно такой же, как Lamborghini Aventador (4943 мм в длину, 2098 мм в ширину, 1136 мм в высоту).

Благодаря системе 800В электрический суперкар может заряжаться от 30% до 80% за 10 минут. Он также поддерживает двойную зарядку. Как и внедорожник U8, U9 имеет такие премиальные функции бортового поворота, что присуще гусеничным танкам и тракторам, которые разворачиваются вокруг себя на месте.

Электрический суперкар U9 от BYD имеет 12 наборов многофункциональных активных и пассивных комплектов аэродинамики, включая 4-скоростное регулируемое электрическое заднее антикрыло, активный диффузор и большое заднее антикрыло из углеродного волокна.

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В BYD уверяют, что U9 имеет "самую умную кабину суперкара" с DiLink и DiPilot. Внутри электрического суперкара Yangwang есть два ЖК-экрана, 10,25-дюймовый дисплей водителя и 12,3-дюймовый вертикальный центральный информационно-развлекательного устройства. Некоторые версии включают третий, 10,25-дюймовый экран пассажира.

С ближайшими конкурентами Yangwang U9 будет соревноваться и отвоевывать рыночную нишу автомобильной роскоши у признанных мировых брендов. Имея ценник в 233 400 долларов, он вдвое дешевле SF90 Stradale Ferrari за 524 000 долларов, не говоря уже о Buggati Chiron, чья стоимость стартует от 3,3 миллиона долларов.

Вот с такой результативной корзиной продукции в сегменте дешевых электромобилей и роскошных суперкаров BYD выходит на мировой рынок. Он уже является лидером по импорту электромобилей на рынки Японии и Таиланда. В планах автопроизводителя вызревают замыслы о строительстве завода в Мексике, который будет центром экспорта в США.

Фото: BYD