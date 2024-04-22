Команда "Первой Электрички" решила сравнить запас хода 9 популярных электромобилей с моно- и полным приводом, которые чаще всего выбирают украинцы.

Для обзора выбрали электро кроссоверы

MG Marvel R (70 кВт-ч; AWD: 288 л.с.) MG Marvel R (70 кВт-ч; RWD: 180 л.с.) Volkswagen ID.4 (82 кВт-ч; AWD: 312 л.с.) Volkswagen ID.4 (82 кВт-ч; RWD: 204 л.с.) Volkswagen ID.6 (FWD: 82 кВт-ч, 204 л.с.) Hyundai Ioniq 5 (AWD: 74 кВт-ч; 306 л.с.) Nissan Ariya (90 кВт-ч; AWD: 302 л.с.) Nissan Ariya (90 кВт-ч; FWD: 242 л.с.) BYD Song Plus Champion (FWD: 87 кВт-ч; 218 л.с.).

Читайте также: Тест 12 электроавто в украинских условиях зимой: насколько сильно они теряют заряд

Участников условно разделили на две команды: полноприводные и моноприводные. Расход электромобилей проверили в городе, на трассе (при скорости 90 и 110 км/ч) и в комбинированном цикле. Перед началом теста климатические системы автомобилей настроили на 21 ℃ в автоматическом режиме. Заряд батареи всех электромобилей в среднем составлял 90%.

Вся летняя линейка шин Continental создана для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом, больших, рамных внедорожниках или пикапах. Рекламна інформація

После поездки в городе результат расхода оказался довольно интересным. Полноприводный Nissan Ariya показал 12,6 кВт. MG Marvel R AWD показал показатель в 18,3 кВт. Volkswagen ID.4 Prime продемонстрировал расход в 14,4 кВт, а его конкурент, Hyundai Ioniq 5 показал несколько лучший результат – 12,6 кВт.

Также интересно: Какой Volkswagen ID.4 экономнее: заднеприводный или полноприводный

BYD Song Plus Champion имел средний расход в 11.8 кВт. Заднеприводный Marvel R продемонстрировал более низкие расходы своего полноприводного брата – 15,4 кВт. Подобный результат имел заднеприводный ID.4 – 11,6 против 14,4 кВт у полноприводной версии. Их больший брат, ID.6 показал расход 12 кВт, а переднеприводный Nissan Ariya финишировал с худшим показателем, чем полноприводный вариант – 13,2 кВт.

После поездки на трассе со скоростью 90 км/ч автомобили имели следующие расходы: MG Marvel R AWD – 17,3 кВт; Ioniq 5 – 17,1 кВт; Nissan Ariya FWD – 15,6 кВт, Ariya AWD - 16,5 кВт; VW ID.4 RWD – 16,1 кВт, ID.4 AWD – 16,5 кВт; Marvel R RWD – 18,8 кВт; BYD Song Plus Champion – 17,8 кВт; VW ID,6 – 15,5 кВт.

Читайте также: Почему электромобиль Leapmotor C11 называют "убийцей" Volkswagen ID.4: сравнительный тест-драйв в украинских условиях

Также команда проехала на электромобилях около 60 км в комбинированном цикле и бортовые компьютеры показали следующие результаты: ID.4 Prime – 14,2 кВт; MG Marvel R RWD – 14,7 кВт, Marvel R AWD – 14,9 кВт; BYD Song Plus Champion- 13,8 кВт; Nissan Ariya FWD – 14,6 кВт; Ioniq 5 – 13,9 кВт; VW ID,6 – 12,6 кВт; VW ID.4 RWD – 13,0 кВт; Ariya AWD - 13,8 кВт.

Последний тест: поездка на трассе при скорости 110 км/ч. Стоит также отметить, что заряд батареи на момент последнего теста у всех автомобилей составлял около 50%. MG Marvel R RWD: расход 20,7 кВт, 16% остатка после пройденных 350 км во время всех тестирований. Hyundai Ioniq 5: 18,2 кВт, 19% остатка батареи.

Marvel R AWD: 18,9 кВт, заряд аккумулятора - 11%. Полноприводный Volkswagen ID.4: расход 17,8 кВт, батарея – 17%. Nissan Ariya AWD: 19,3 кВт, 25%. Volkswagen ID.6: 17,0 кВт, батарея - 24%. Nissan Ariya FWD: 16,0 кВт, 29%. BYD Song Plus Champion: 18,1 кВт, 28%. ID.4 RWD: 17,2 кВт, 26% заряда батареи.

Также интересно: Дает ли преимущество тепловой насос в Volkswagen ID.4: эксперимент

В общем, команда "Первой Электрички" выяснила, что наибольший прогнозируемый запас хода среди полноприводных электромобилей будет иметь Nissan Ariya – около 461 км. Второе и третье место заняли Hyundai Ioniq 5 и Volkswagen ID.4 Prime с запасом хода в 422 и 410 км соответственно.

Среди моноприводных автомобилей победителем стала также Nissan Ariya. Переднеприводная версия электромобиля показала 491 км запаса хода, что является лучшим результатом среди всех протестированных авто. Второе место занял кроссовер от BYD - 483 км, а третье Volkswagen ID.4 – 468 км.