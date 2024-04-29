Команда “Першої Електрички” вирішила провести цікавий експеримент та порівняти два однакових автомобілі Citroёn С4 з різним типом приводу: з 1,5-літровим дизелем та електричну версію e-C4.

Дизельна версія має потужність в 130 кінських сил та 300 Нм крутного моменту, а електричний e-C4 має 156 “конячок” й 260 Нм та батарею на 54 кВт-год. Окрім цього, автомобілі також відрізняються розміром коліс: дизельна версія має диски 17-го діаметру, а електрична – 18-го.

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Команда “Першої Електрички” порівняла їх між собою в подорожі на 600 км. Витрати обох авто заміряли у міському, заміському та змішаному циклах.

Після 27 км в міському режимі електрична версія показала середні витрати в 12,2 кВт. Водночас дизельний автомобіль мав середні витрати в 4,5 літри на 100 км.

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Імітація змішаного циклу (126 км трасою зі швидкістю 90 км/год), показала, що середня витрата електромобіля становила 14,2 кВт, а дизельний C4 “з’їв” 3,8 літра. Натомість на швидкості 110 км/год на трасі e-C4 мав середню витрату в 16,6 кВт, тоді як дизель спожив 4,2 л/100 км.

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Загалом, після пройдених 299 км від Києва до населеного пункту Гоща Рівненської області, електричний Citroёn C4 мав середні витрати в 15,1 кВт й використав під час подорожі 91% заряду батареї, а дизельна версія мала показник всього в 4 літри.

До того ж команда “Першої Електрички” також провела тест заряджання e-C4. Авто підтримує максимальну потужність заряду до 100 кВт, що дозволило збільшити заряд батареї з 9% до 80% всього за 27 хвилин. Після цього потужність знизилась. Автомобіль зарядився до 100% за 1 годину 10 хвилин.

Після зворотнього шляху в Київ, електромобіль витратив 90% заряду й показав середні витрати в 15,5 кВт. Дизельна машина мала витрати в 4,4 літри на 100 км. Усього під час поїздки автомобілі проїхали 596 км. Середня витрата e-C4 протягом усієї поїздки становила 15,3 кВт, а дизель витрачав в середньому 4,2 літра/100 км.

Загалом, на 600 км шляху дизельне авто витратило 29 літрів пального на приблизну суму в 1744 гривні. Вартість однієї зарядки буде варіюватись залежно від тарифу, хоча все одно витрати були меншими. Водночас новий електричний e-C4 має вищу ціну порівняно з дизельною версією.

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Команда “Першої Електрички” дійшла висновку, що обидві версії мають як свої переваги, так і недоліки. Дизельне авто хоч і економніше на трасі, порівняно з електромобілем, однак в місті перевага не така суттєва. Разом з тим, електромобіль має меншу вартість обслуговування, однак ця перевага для деяких водіїв може здатись незначною.