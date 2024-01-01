Является ли Audi Q4 e-tron 50 quattro близнецом VW ID4: видео

Модель Q4 e-tron, как и Volkswagen ID.4, основана на платформе VW MEB. Электромобиль обладает такой же батареей емкостью 82 кВт-ч и двумя электромоторами общей мощностью 299 л.с. и 460 Нм крутящего момента.

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Автомобиль, попавший на тест в “Первой Электрички”, имел около 7 тысяч км пробега. Как отметил Денис, после 50 км пути он не почувствовал разницы в динамике между Q4 e-tron и собственным ID.4 Prime, однако, небольшая разница в работе подвески все же есть.

Было принято решение поднять електрокросовер на подъемнике и выяснилось, что на Audi не установлено адаптивной DCC подвески, которая есть на ID.4 Prime Дениса. Зато кроссовер предлагается с многорычажной независимой подвеской сзади и “макферсон” впереди.

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К тому же сзади установлены аналогичные барабанные тормоза. Кроме этого, в комплектацию данного кроссовера от Audi не вошли подогрев сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и система автоматической парковки. Как отметил Денис, все это есть в его ID.4 Prime, поэтому у данной Q4 комплектация несколько беднее, из-за чего электрмобиль получил “минус” от команды “Первой Электрички”.

Однако, преимущества у модели от Audi также есть. Q4 e-tron оснащен адаптивной рекуперацией. Также под рулем есть два дополнительных рычага, благодаря которым можно добавить тормозную силу, не включая отдельный режим рекуперации "B". Конечно же, команда также провела тест зарядки.

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Однако, чуда не произошло – автомобиль принял максимальные 100 кВт мощности, как и ID.4. Впоследствии Денис заметил еще одну особенность Q4 e-tron: у автомобиля в этой комплектации отсутствует Traffic Jam Assist и поэтому автомобиль плохо держится полосы. В то же время тест максимальной скорости доказал, что электрокроссовер от Audi, так же как и ID.4, не разгоняется более 160 км/ч.

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Как поделился Денис, интерьер и внешность Q4 e-tron является более привлекательными, чем в ID.4. Материалы салона очень приятные на ощупь, а его дизайн достаточно гармоничный. К тому же в авто есть много физических кнопок, что могут оценить некоторые водители. Также в авто есть панорамная крыша.

Багажник кроссовера имеет объем в 520 литров. Есть электропривод крышки багажника, двойной пол и центральный тоннель для габаритных вещей. Кроме этого, багажник можно открыть взмахом ноги под бампером. Замер габаритов показал, что эффективная длина составляет 833 мм, ширина – 967, а высота – 503 миллиметра.

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В общем, команда “Первой Электрички”, после большого теста Audi Q6 e-tron 50, пришла к выводу, что хоть и кроссовер имеет много общего с Volkswagen ID.4, однако является достаточно самобытным и имеет свои уникальные черты. Несмотря на отсутствие некоторых опций, этот электромобиль сможет подарить прекрасные впечатления от вождения своему владельцу.