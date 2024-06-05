Сколько электрических авто зарегистрировано в Украине: статистика

На сегодня в Украине зарегистрировано около 104,5 тысяч легковых и 2030 грузовых авто с электродвигателем. А за первые четыре месяца этого года – более 16 тысяч легковых и 1400 грузовых транспортных средств с электродвигателем.

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Эти цифры включают новые и подержанные транспортные средства ввезенные из-за границы и зарегистрированные впервые на территории Украины. В эту статистику не входят гибридные машины, которые кроме двигателя внутреннего сгорания еще имеют электродвигатель.

За автомобилями с электродвигателями закрепляются в сервисных центрах МВД номерные знаки государственной регистрации с символами зеленого цвета на белом фоне. Всего за электрокарами было закреплено 86 864 комплектов "зеленых номерных знаков", за грузовыми электромобилями – 1407.

Специальные "зеленые" номерные знаки закрепляются исключительно за электротранспортом. Сюда входят автомобили, мопеды, мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, квадроциклы, трициклы и другие транспортные средства, которые приводится в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания.