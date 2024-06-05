Скільки електричних авто зареєстровано в Україні: статистика

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано близько 104,5 тисячі легкових та 2030 вантажних авто з електродвигуном. А за перші чотири місяці цього року – понад 16 тисяч легкових та 1400 вантажних транспортних засобів з електродвигуном.

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Ці цифри включають нові та вживані транспортні засоби ввезені з-за кордону і зареєстровані вперше на території України. До цієї статистики не входять гібридні автівки, які крім двигуна внутрішнього згоряння ще мають електродвигун.

За автівками з електродвигунами закріплюються у сервісних центрах МВС номерні знаки державної реєстрації із символами зеленого кольору на білому фоні. Всього за електрокарами було закріплено 86 864 комплектів «зелених номерних знаків», за вантажними електромобілями – 1407.

Спеціальні «зелені» номерні знаки закріплюються виключно за електротранспортом. Сюди входять автомобілі, мопеди, мотоцикли, моторолери, мотоколяски, квадроцикли, трицикли та інші транспортні засоби, які приводиться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.