Щоправда, до першої сотні тисяч легкових не вистачило три реєстрації. А от якщо рахувати з комерційними, то ця цифра вже перевершена.

Станом на початок травня 2024 року, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами, зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон)складає 102 372 шт. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

До цього числа включено 99 997 легкових, 2369 вантажних та 6 автобусів. Лише 3 автівки забракло для того, аби говорити про першу сотню тисяч не тільки у загальному парку, а й у сегменті легковиків на батарейній тязі — але цей привід для відкоркування пляшки ігристого, вочевидь, доведеться перенести на наступний місяць.

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Динаміка ринку електричних авто

У квітні українці придбали 6,7 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це значно більше (на цілих 102,5%), ніж було у квітні минулого 2023 року, та на 5,4% більше, ніж було у попередньому місяці. Однак зростання обсягів торгів автомобілями групи BEV цього разу спричинене значним стрибком кількості угод купівлі-продажу (2643 у квітні проти 1951 у березні) через новий закон про мобілізацію.

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Динаміка ринку електромобілів в Україні, квітень-2023 — квітень-2024

Тому експерти припускають, що в частині внутрішніх перепродажів близько 40% угод «віртуальні», хоча електромобілям мобілізація точно не загрожує.

У квітні імпортовані вживані електрокари зберегли свою перевагу за часткою (та кількістю): 50,1% ринку, кількість перших реєстрацій — 3346 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 2643 угоди купівлі-продажу щодо електромобілів, що складає частку 39,5%.

Новими куплено 10,4% електричних авто (695 шт.), після рекорду у лютому, коли кількість нових електромобілів перейшла за позначку в одну тисячу штук, далі щомісяця обсяги їхніх продажів поступово знижуються.

Серед загальної кількості електричних авто у квітні 99% були легковими, вантажними — 1% (66 шт.).

Електромобілі — внутрішній ринок

Лідерами на українському внутрішньому ринку електромобілів тривалий час залишалися три марки, зараз же можна говорити про «дві з половиною» — оскільки Volkswagen помітно відстав від своїх суперників. Зате конкуренція між Nissan, якому вдавалося утримувати першість впродовж майже 10 років завдяки найдоступнішому й тому наймасовішому електрокару Nissan Leaf-І, та Tesla, чиї електромобілі одні з кращих, а ще на них надзвичайно знизилися ціни, розгорілася не на жарт. Різниця всього у кілька автівок (п’ять, якщо точно), натякає на те, що ніхто не зможе зі 100-відсотковою впевненістю назвати лідера наступного періоду. Чому? Бо набуває популярності ІІ генерація «Ліфа», на яку теж помітно «просіли» ціни.

Натомість e-Golf від Volkswagen комплектується тяговим акумулятором порівняно невеликої ємкості, якого вистачає на 100-150 кілометрів пробігу (у вживаних авто). І хоч «Гольф» не єдина опора у німецької марки, модельний ряд ID все ж перебуває в іншій ціновій групі, якраз на межі мас-маркету у сегменті «електро».

Електромобілі — імпорт

У сегменті імпорту першість теж за Tesla, причому не перший місяць — таких на першу реєстрацію було подано 940 автомобілів. Nissan, який переважає у парку BEV, у цьому списку другий з підсумком 549 імпортованих авто. На третій позиції Volkswagen (391 шт.), на четвертій — Hyundai (286 шт.). Замикає п’ятірку Audi за підсумком 172 електричних автомобілів.

Серед «свіжопригнаних» електромобілів першість поки зберіг Nissal Leaf (479 шт.). Проте до нього щоразу ближче стає Tesla Model 3 (387 шт.), від якої намагається не відставати Tesla Model Y (320 шт.) На четвертій позиції Volkswagen e-Golf (247 шт.). Замикає п’ятірку доволі перспективний кросовер Hyundai Kona з підсумком 197 перших реєстрацій.



Нещодавнє скасування ПДВ на електричні вантажівки наразі не надто позначилося на обсягах їхнього імпорту. У квітні таких прибуло 42 шт., менше, ніж було у березні (47 штук), але дещо більше, ніж, до прикладу, було у лютому (19 шт.) та січні (25 шт.) цього року. Проте торік (без пільг) теж фіксувалися подібні обсяги — бувало до 39 новоприбулих вантажівок на електротязі у місяць. У цьому підсегменті навряд чи найближчим часом будуть підстави говорити про якісь прориви чи, тим паче рекорди.

Електромобілі — продажі нових

Першість у списку марок нових легковиків групи BEV надалі належить Volkswagen: 157 автомобілів та частка у сегменті 22,6%. Друге місце з результатом 115 авто та 16,6% у Honda, третє у BYD зі 100 авто та часткою 14,4%. Четверте та п’яте місця, відповідно, за Nissan (80 шт., 11,5%), та MG (44 шт., 6,3%).

Серед окремих моделей перше місце за підсумками квітня залишається за Volkswagen ID.4 (133 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу. На наступному, другому місці Honda M-NV (71 шт.). Nissan Ariya на третій позиції з підсумком 63 проданих нових авто. Четверта сходинка у BYD Song Plus (47 шт.), замикає п’ятірку нових електромобілів Honda e:NS1, який обрали 38 покупців.

Нагадаємо, чи справді дизель економніший від електромобіля на трасі.