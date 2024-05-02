У першій десятці нових найпопулярніших автомобілів України є лише один електромобіль, який займає п'яту сходинку рейтингу.
За даними Укравтопром, у квітні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster.
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За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових авто.
До ТОП-10 легковиків квітня 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster - 484 од.;
- Toyota RAV-4 - 393 од.;
- Mazda CX5 - 220 од.;
- Kia Sportage - 189 од.;
- Volkswagen ID.4 - 141 од.;
- BMW X3 - 131 од.;
- Hyundai Tucson - 129 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 125 од.;
- Volkswagen Touareg - 123 од.;
- Suzuki Vitara - 107 од.