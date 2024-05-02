У першій десятці нових найпопулярніших автомобілів України є лише один електромобіль, який займає п'яту сходинку рейтингу.

За даними Укравтопром, у квітні лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом продовжив утримувати Renault Duster.

Читайте також: 20 найбільш продаваних автомобілів 2024 року в США: рейтинг

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% квітневого ринку нових легкових авто.

До ТОП-10 легковиків квітня 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли: