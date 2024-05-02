В первой десятке новых самых популярных автомобилей Украины есть только один электромобиль, который занимает пятую строчку рейтинга.

По данным Укравтопром, в апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.

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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых авто.

В ТОП-10 легковушек апреля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:

  1. Renault Duster - 484 ед.;
  2. Toyota RAV-4 - 393 ед.;
  3. Mazda CX5 - 220 ед.;
  4. Kia Sportage - 189 ед.;
  5. Volkswagen ID.4 - 141 ед.;
  6. BMW X3 - 131 ед.;
  7. Hyundai Tucson - 129 ед.;
  8. Toyota Land Cruiser Prado - 125 ед.;
  9. Volkswagen Touareg - 123 ед.;
  10. Suzuki Vitara - 107 ед.