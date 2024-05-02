В первой десятке новых самых популярных автомобилей Украины есть только один электромобиль, который занимает пятую строчку рейтинга.
По данным Укравтопром, в апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.
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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых авто.
В ТОП-10 легковушек апреля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:
- Renault Duster - 484 ед.;
- Toyota RAV-4 - 393 ед.;
- Mazda CX5 - 220 ед.;
- Kia Sportage - 189 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 141 ед.;
- BMW X3 - 131 ед.;
- Hyundai Tucson - 129 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 125 ед.;
- Volkswagen Touareg - 123 ед.;
- Suzuki Vitara - 107 ед.