В первой десятке новых самых популярных автомобилей Украины есть только один электромобиль, который занимает пятую строчку рейтинга.

По данным Укравтопром, в апреле лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом продолжил удерживать Renault Duster.

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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% апрельского рынка новых легковых авто.

В ТОП-10 легковушек апреля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли: