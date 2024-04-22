Chevrolet, Ford и Ram все еще остаются на вершине рейтинга.
Последние несколько лет были нелегкими для автопроизводителей. Паника вокруг короновируса, проблемы с цепочкой поставок и международные вооруженные конфликты вместе вызвали хаос во многих отраслях промышленности. В результате этого пострадали продажи новых автомобилей, но, похоже, ситуация меняется к лучшему.
Читайте также: Названы самые популярные новые легковые автомобили марта: рейтинг
Благодаря таблице продаж автопроизводителей за первый квартал мы получаем предварительный обзор того, как 2024 год может повлиять на автомобильную промышленность США. В этом списке есть такие знакомые лица, как Chevrolet и Ford, но вы также найдете несколько больших сюрпризов на обоих концах шкалы.
Самые продаваемые автомобили 2024 года
- Ford F-Series - 152 943 единиц
- Chevrolet Silverado - 127 563 шт
- Toyota RAV4 - 124 822 шт
- Tesla Model Y - 109 000 единиц (приблизительно)
- Honda CR-V - 95 038 шт
- Nissan Rogue - 90 804 шт
- Ram Pickup - 89 417 единиц
- Toyota Camry - 78 337 шт
- GMC Sierra - 68 597 единиц
- Honda Civic - 61 929 шт
- Toyota Corolla - 60 071 шт
- Ford Explorer - 58 465 шт
- Jeep Grand Cherokee - 54 455 шт
- Chevrolet Equinox - 54 185 единиц
- Subaru Forester - 48 546 шт
- Hyundai Tucson - 45 509 шт
- Tesla Model 3 - 42 000 единиц (приблизительно)
- Honda Accord - 41 927 шт
- Nissan Sentra - 40 081 шт
- Ford Transit - 39 890 шт