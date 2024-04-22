Chevrolet, Ford и Ram все еще остаются на вершине рейтинга.

Последние несколько лет были нелегкими для автопроизводителей. Паника вокруг короновируса, проблемы с цепочкой поставок и международные вооруженные конфликты вместе вызвали хаос во многих отраслях промышленности. В результате этого пострадали продажи новых автомобилей, но, похоже, ситуация меняется к лучшему.

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Благодаря таблице продаж автопроизводителей за первый квартал мы получаем предварительный обзор того, как 2024 год может повлиять на автомобильную промышленность США. В этом списке есть такие знакомые лица, как Chevrolet и Ford, но вы также найдете несколько больших сюрпризов на обоих концах шкалы.

Самые продаваемые автомобили 2024 года

  1. Ford F-Series - 152 943 единиц
  2. Chevrolet Silverado - 127 563 шт
  3. Toyota RAV4 - 124 822 шт
  4. Tesla Model Y - 109 000 единиц (приблизительно)
  5. Honda CR-V - 95 038 шт
  6. Nissan Rogue - 90 804 шт
  7. Ram Pickup - 89 417 единиц
  8. Toyota Camry - 78 337 шт
  9. GMC Sierra - 68 597 единиц
  10. Honda Civic - 61 929 шт
  11. Toyota Corolla - 60 071 шт
  12. Ford Explorer - 58 465 шт
  13. Jeep Grand Cherokee - 54 455 шт
  14. Chevrolet Equinox - 54 185 единиц
  15. Subaru Forester - 48 546 шт
  16. Hyundai Tucson - 45 509 шт
  17. Tesla Model 3 - 42 000 единиц (приблизительно)
  18. Honda Accord - 41 927 шт
  19. Nissan Sentra - 40 081 шт
  20. Ford Transit - 39 890 шт