Chevrolet, Ford и Ram все еще остаются на вершине рейтинга.

Последние несколько лет были нелегкими для автопроизводителей. Паника вокруг короновируса, проблемы с цепочкой поставок и международные вооруженные конфликты вместе вызвали хаос во многих отраслях промышленности. В результате этого пострадали продажи новых автомобилей, но, похоже, ситуация меняется к лучшему.

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Благодаря таблице продаж автопроизводителей за первый квартал мы получаем предварительный обзор того, как 2024 год может повлиять на автомобильную промышленность США. В этом списке есть такие знакомые лица, как Chevrolet и Ford, но вы также найдете несколько больших сюрпризов на обоих концах шкалы.

Самые продаваемые автомобили 2024 года