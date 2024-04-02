Восемь из десяти самых популярных новых авто в Украине - кроссоверы. Среди них есть два электромобиля китайского производства.

По данным ассоциации "Укравтопром", в марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

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В ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.

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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

Десятка бестселлеров марта 2024 года, по версии "Укравтопрома":