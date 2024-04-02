Восемь из десяти самых популярных новых авто в Украине - кроссоверы. Среди них есть два электромобиля китайского производства.

По данным ассоциации "Укравтопром", в марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

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В ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.

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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

Десятка бестселлеров марта 2024 года, по версии "Укравтопрома":

  1. Renault Duster - 920 ед.;
  2. Toyota RAV-4 - 415 ед.;
  3. KIA Sportage - 223 ед.;
  4. Peugeot Landtrek - 216 ед.;
  5. Volkswagen ID.4 - 207 ед.;
  6. Hyundai Tucson - 185 ед.;
  7. Mazda CX5 - 172 ед.;
  8. Toyota Land Cruiser Prado - 160 ед.;
  9. Skoda Octavia - 159 ед.;
  10. BYD Song Plus - 117 ед.