Восемь из десяти самых популярных новых авто в Украине - кроссоверы. Среди них есть два электромобиля китайского производства.
По данным ассоциации "Укравтопром", в марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
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В ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.
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За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.
Десятка бестселлеров марта 2024 года, по версии "Укравтопрома":
- Renault Duster - 920 ед.;
- Toyota RAV-4 - 415 ед.;
- KIA Sportage - 223 ед.;
- Peugeot Landtrek - 216 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 207 ед.;
- Hyundai Tucson - 185 ед.;
- Mazda CX5 - 172 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 160 ед.;
- Skoda Octavia - 159 ед.;
- BYD Song Plus - 117 ед.