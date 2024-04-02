Вісім з десяти найпопулярніших нових авто в Україні - кросовери. Серед них є два електромобілі китайського виробництва.
За даними асоціації “Укравтопром”, у березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.
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До ТОП-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.
Адаптивний дизайн протектора всесезонної шини Continental AllSeasonContact 2 забезпечує плавне та комфортне водіння протягом усього року. Завдяки передовим матеріалам і технологіям протектора шина забезпечує безпеку та чітку керованість за будь-якої погоди.
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За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.
Десятка бестселерів березня 2024 року, за версією “Укравтопрому”:
- Renault Duster - 920 од.;
- Toyota RAV-4 - 415 од.;
- KIA Sportage - 223 од.;
- Peugeot Landtrek - 216 од.;
- Volkswagen ID.4 - 207 од.;
- Hyundai Tucson - 185 од.;
- Mazda CX5 - 172 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado - 160 од.;
- Skoda Octavia - 159 од.;
- BYD Song Plus - 117 од.