Вісім з десяти найпопулярніших нових авто в Україні - кросовери. Серед них є два електромобілі китайського виробництва.

За даними асоціації “Укравтопром”, у березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Читайте також: які вживані авто найчастіше ввозили в Україну

До ТОП-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.

Адаптивний дизайн протектора всесезонної шини Continental AllSeasonContact 2 забезпечує плавне та комфортне водіння протягом усього року. Завдяки передовим матеріалам і технологіям протектора шина забезпечує безпеку та чітку керованість за будь-якої погоди. Рекламна інформація

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.

Десятка бестселерів березня 2024 року, за версією “Укравтопрому”: