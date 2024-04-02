Кількість пригнаних авто з-за кордону збільшилась на третину.

У березні 2024 року в Україну привезли та подали на першу реєстрацію 21,4 тисяч вживаних легкових авто, стверджують в Інституті досліджень авторинку. Такий показник на 35,5% більший, ніж був у березні-2023, і також більший, ніж місяцем раніше — на 7,3%.

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Найпопулярніші марки імпортних авто з пробігом

Рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків березня традиційно очолив бренд Volkswagen, і вкотре з впевненим відривом від суперників за кількістю та часткою на ринку. Таких автомобілів зареєстрували 3,3 тис., що склало 15,6% від загальної кількості.

Друге місце продовжує утримувати Audi, з результатом 1,8 тис. перших реєстрацій та часткою 8,4%. На третьому місці — Nissan (8%, 1,7 тис.), далі — Renault з результатом 1,6 тис. та часткою 7,3%. П’яте місце дісталося Ford (6,1%, 1,3 тис. шт.).



Топ-20 найпопулярніших марок серед імпортованих легкових авто з пробігом у березні 2024 року



Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У березні таких привезли 1019 шт. На другому місці Skoda Octavia (760 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (636 шт.). Четвертий у списку Renault Megane, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 562 авто. Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Voklswagen Tiguan з підсумком 550 шт.



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом у березні 2024 р.

У Топ-20 березня, як і у кілька попередніх місяців, присутні три електромобілі: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та ще одна Tesla — Model Y.

Таким чином, у березні знову зафіксовано більше перших реєстрацій легкових авто з пробігом, ніж було місяцем раніше — 21,4 тис. проти 19,9 тис., що на 7,3% більше. Поки наші побоювання щодо гальмування сегмента імпорту через низку факторів, таких як посилення перевірок документів у водіїв з української сторони, та повернення «фермерів-активістів» до блокування прикордонних доріг з боку окремих європейських країн, не виправдалися. Однак при цьому варто враховувати те, що між розмитненням та першою реєстрацією, які, власне, обліковані у цьому огляді, проходить певний час — від кількох днів до кількох місяців (якщо, наприклад авто зі США потребує ремонту). Тому наслідки від вищезгаданих факторів ще можуть проявитися з часом.

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Разом з тим, скасування ПДВ на електричні вантажівки поки що не надто позначилося на обсягах їхнього імпорту. У березні таких прибуло 47 штук, справді дещо більше, ніж, до прикладу, було у лютому (19 шт.) та січні (25 шт.) цього року. Проте торік, і без пільг, фіксувалися подібні обсяги — бувало до 39 новоприбулих вантажівок на електротязі у місяць.