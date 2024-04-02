Количество пригнанных авто из-за рубежа увеличилось на треть.

В марте 2024 года в Украину привезли и подали на первую регистрацию 21,4 тысяч подержанных легковых автомобилей, утверждают в Институте исследований авторынка. Такой показатель на 35,5% больше, чем был в марте-2023, и также больше, чем месяцем ранее - на 7,3%.

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Самые популярные марки импортных авто с пробегом

Рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек марта традиционно возглавил бренд Volkswagen, и в очередной раз с уверенным отрывом от соперников по количеству и долей на рынке. Таких автомобилей зарегистрировали 3,3 тыс., что составило 15,6% от общего количества.

Второе место продолжает удерживать Audi, с результатом 1,8 тыс. первых регистраций и долей 8,4%. На третьем месте - Nissan (8%, 1,7 тыс.), далее – Renault с результатом 1,6 тыс. и долей 7,3%. Пятое место досталось Ford (6,1%, 1,3 тыс. шт.).



Топ-20 самых популярных марок среди импортируемых легковых авто с пробегом в марте 2024 года



Самые популярные модели подержанных авто из-за рубежа

Лидером "свежепригнанных" подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В марте таких привезли 1019 шт. На втором месте Skoda Octavia (760 шт.), на третьем - Volkswagen Passat (636 шт.). Четвертый в списке Renault Megane, которых "пригнали" и подали на первую регистрацию в количестве 562 авто. Замыкает пятерку лидеров "свежепригнанных" легковушек Voklswagen Tiguan с итогом 550 шт.



Топ-20 самых популярных импортных авто с пробегом в марте 2024 г.

В Топ-20 марта, как и в несколько предыдущих месяцев, присутствуют три электромобиля: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla - Model Y.

Таким образом, в марте снова зафиксировано больше первых регистраций легковых авто с пробегом, чем было месяцем ранее – 21,4 тыс. против 19,9 тыс., что на 7,3% больше. Пока наши опасения относительно торможения сегмента импорта из-за ряда факторов, таких как усиление проверок документов у водителей с украинской стороны, и возвращение "фермеров-активистов" к блокированию приграничных дорог со стороны отдельных европейских стран, не оправдались.

Однако при этом следует учитывать то, что между растаможкой и первой регистрацией, которые, собственно, учтены в этом обзоре, проходит определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев (если, например авто из США требует ремонта). Поэтому последствия от вышеупомянутых факторов еще могут проявиться со временем.

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Вместе с тем, отмена НДС на электрические грузовики пока не слишком сказалось на объемах их импорта. В марте таких прибыло 47 штук, действительно несколько больше, чем, к примеру, было в феврале (19 шт.) и январе (25 шт.) этого года. Однако в прошлом году, и без льгот, фиксировались подобные объемы – бывало до 39 новоприбывших грузовиков на электротяге в месяц.