Тренд по угону автомобилей корейских брендов "Kia Boys" появился после того, как несколько лет назад в сети Tik Tok "завирусился" видеоролик, который показывал, что с помощью USB-кабеля можно запустить двигатель чужого авто.

Серии краж автомобилей продолжаются до сих пор и стали настоящей проблемой для автопроизводителя. И хотя Kia и Hyundai выпустили обновление программного обеспечения примерно год назад, показатели похищенных автомобилей не снизились.

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Дело в том, что усилия автопроизводителей оказались напрасными – большинство владельцев просто игнорируют многократные призывы компаний обратиться к дилерам для обновления прошивки.

Метод с Tik Tok показал уязвимость автомобилей Kia и Hyundai: из-за отсутствия иммобилайзера в некоторых моделях (автопроизводители обнародовали информацию об этом на своих сайтах заранее), воры обычно разбивают окно, садятся за руль, вырывают крышку колонки руля, чтобы открыть зажигание и запускают мотор с помощью кабеля USB.

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Тенденция Kia Boys стала чрезвычайно популярной в Америке и привела к десяткам тысяч похищенных автомобилей Kia и Hyundai. Иногда их намеренно похищали подростки, которые решили проверить тренд из соц.сети.

Обновление от автопроизводителей оказалось действительно эффективным – воры, которые пытались похитить авто с новым программным обеспечением потерпели фиаско. Однако, разбитое окно и поврежденные элементы в салоне, все равно наносят ущерб на несколько сотен долларов владельцам.

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Интересно, что когда компании выпустили патчи программного обеспечения, они также раздали наклейки на окна, чтобы сообщить потенциальным ворам о том, что транспортные средства обновлены, однако не все воры на них реагируют.