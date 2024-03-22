На стыке авангарда и футуризма: бюджетный автомобиль, который выглядит совсем не как бюджетный.

Kia опубликовала первые качественные изображения седана Kia K4 (он Forte, он же Cerato) нового поколения. И автомобиль выглядит очень необычно – он не имеет ничего общего с предшественником. Вместе с тем он похож и на новый Kia K3, и на обновленный Kia Sorento, если иметь в виду вид передней оптики. В целом получилось смело и необычно.

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А самый необычный элемент дизайна – задняя стойка с накладкой, имитирующей стекло. Из-за этого кажется, что части стойки просто нет. Ручки задних дверей, размещены сразу за стеклом, лишь усиливают "неустойчивый эффект".

Kia пока не раскрыла габариты новинки (как, впрочем, и другие технические детали), но, судя по пропорциям дверей, Kia K4 будет больше предшественника.

Соответственно радикально переработанному экстерьеру и совершенно новый интерьер с уже традиционной для Kia и Hyundai панели из двух экранов. В то же время в компании сохранили традиционные кнопки и переключатели, которые отвечают за управление климатической системой и аудиосистемой.

Оба передних кресла будут с электрической регулировкой, подогревом и вентиляцией (вероятно, только в топовой комплектации), будет обогрев руля, проекционный дисплей.

Официальная премьера нового Kia K4 состоится уже на следующей неделе – 27 марта – на автосалоне в Нью-Йорке. Тогда будут раскрыты все подробности и, возможно, Kia назовет стоимость машины.