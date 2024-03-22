На стику авангарду та футуризму: бюджетний автомобіль, який виглядає зовсім не як бюджетний.

Kia опублікувала перші якісні зображення седана Kia K4 (він Forte, він же Cerato) нового покоління. І автомобіль виглядає дуже незвичайно – він не має нічого спільного із попередником. Разом з тим він схожий і на новий Kia K3, і на оновлений Kia Sorento, якщо мати на увазі вигляд передньої оптики. Загалом вийшло сміливо і незвично.

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А найнезвичайніший елемент дизайну – задня стійка з накладкою, що імітує скло. Через це здається, що частини стійки просто немає. Ручки задніх дверей, розміщені відразу за склом, лише посилюють «безстійкий ефект».

Kia поки не розкрила габарити новинки (як, втім, і інші технічні деталі), але, судячи з пропорцій дверей, Kia K4 буде більшою за попередника.

Відповідно радикально переробленому екстер'єру і зовсім новий інтер'єр з вже традиційною для Kia і Hyundai панелі з двох екранів. Водночас у компанії зберегли традиційні кнопки та перемикачі, які відповідають за керування кліматичною системою та аудіосистемою.

Обидва передні крісла будуть з електричним регулюванням, підігрівом і вентиляцією (ймовірно, тільки в топовій комплектації), буде обігрів керма, проекційний дисплей.

Офіційна прем'єра нового Kia K4 відбудеться вже наступного тижня – 27 березня – на автосалоні у Нью-Йорку. Тоді будуть розкриті всі подробиці та, можливо, Kia назве вартість машини.