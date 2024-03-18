Ініційований найбільший відгук електрокарів Hyundai, Kia та Genesis. У групі ризику понад півмільйона автомобілів на платформі E-GMP.

Видання Business Insider з'ясувало, що південнокорейському концерну доведеться безкоштовно відремонтувати цілу плеяду «батарейних» моделей. Проблема стосується вбудованих блоків керування зарядкою (ICCU): на глюки давно скаржаться на профільних форумах, і Hyundai Motor визнали - без відгуку не обійтися.

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Минулого року електромобілі Hyundai та Kia намагалися відремонтувати у рамках сервісної кампанії: оновлювалося програмне забезпечення, а на деяких машинах блок змінювали у зборі. Проте лавина скарг на блоки ICCU змусила корейський концерн оголосити про відкликання. ICCU - важливий блок, через дефект якого електромобіль може не запускатися, втрачати потужність, а зарядити акумулятор повністю може бути неможливо.

Точний список електромобілів із групи ризику не оприлюднений, але схоже йдеться про всю лінійку моделей на платформі E-GMP. Дефект виявлено на Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60 та Kia EV6.

Очікується, що в Південній Кореї буде відкликано 170 тисяч машин, а загальна кількість безплатно відремонтованих електромобілів наблизиться до позначки 600 тисяч штук. Американський регулятор NHTSA в ході попереднього розслідування виявив, що блок ICCU може бути пошкоджений фізично через згорілий транзистор.

Південнокорейські журналісти пишуть, що глобальний відгук Hyundai та Kia може спровокувати падіння попиту на «батарейні» моделі. При цьому інтерес до електромобілів зростає повільніше, ніж очікувалося. Три роки тому Hyundai вже зіткнувся з необхідністю глобального відкликання електрокарів: тоді з'ясувалося, що кросовери Kona EV оснащувалися акумуляторами, схильними до займання.