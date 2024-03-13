«Гарячий» Hyundai Ioniq 5 N виявився дорожчим за топовий Tesla Model Y Performance. Останній коштує приблизно на 13 тисяч доларів менше.

Hyundai розкрила вартість «зарядженого» Ioniq 5 N. Хетчбек із двомоторною електричною силовою установкою, здатною короткочасно розвивати 650 кінських сил, оцінили у США у 67 475 доларів. Це приблизно на 25 тисяч більше вартості початкового Ioniq 5. Більш того, Ioniq 5 N виявився дорожчим за Ford Mustang Mach-E GT Performance, Tesla Model Y Performance і Kia EV6 GT.

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За Tesla Model Y Performance просять 54 130 доларів, за Ford Mach-E GT Performance – 61 885 доларів, за Kia EV6 GT – 62 975 доларів. Найдорожче виявився Genesis GV60 Performance із ціною 70 900 доларів.

Однак Ioniq 5 N обходить конкурентів за характеристиками. Електромотори, встановлені на передній та задній осях, сумарно розвивають 609 кінських сил, а з режимом N Grip Boost віддача на 10 секунд підвищується до 650 сил. З місця до 100 кілометрів на годину електрокар здатний розігнатися за 3,4 секунди. Максимальна швидкість - 260 кілометрів на годину.

Крім цього, хот-хетч може похвалитися аеродинамічним обважуванням, 21-дюймовими колісними дисками та 400-міліметровими передніми гальмами. Також є електронна імітація блокування заднього міжколісного диференціала, дрифт-режим та звукові пресети, що імітують роботу ДВЗ.

Нещодавно Hyundai покращила звичайний Ioniq 5. Хетчбек отримав велику батарею ємністю 84 кіловат-години, яка N-варіанту належить за замовчуванням, і нарешті обзавівся простою і важливою функцією - заднім склоочисником.

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