Через наповнення ринку ціни на вживані Tesla Model 3 зі страхових аукціонів опустились нижче десяти тисяч доларів. Тож в Україні такий електромобіль обійдеться у $17 тисяч. А кросовер Model Y - від $30 тисяч.

Світова тенденція зниження цін на електромобілі Tesla зі США, Китаю та Європи докотилась і до України. Через величезну конкуренцію виробники електромобілів суттєво знижують ціни на них, і американська Tesla – не виключення. Навіть нова Tesla Model 3 коштує в Америці від $30 тисяч.

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Оливи в вогонь додала ще й прокатна компанія Hertz, яка вирішила розпродати свої Tesla та викинула на ринок десятки тисяч дво-трирічних електромобілів цього бренду за привабливими цінами. Це суттєво “просадило” ринок вживаних електромобілів в Америці, на якому домінує саме Tesla.

Електромобілі Tesla переважно потрапляють в Україну саме зі США, тому тенденція зниження цін на ці автомобілі дійшла і до нас. За інформацією експертів Інституту досліджень авторинку, протягом 2023 року ціни на вживані Tesla в Україні знизилися – у порівнянні з початком 2023 року, продавці вже хочуть на 20,2% менше при продажу Model Y та до 27,7% – на Model S.

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Суттєво “просіли” мінімальні ціни на ринку вживаних авто в Україні: зараз цілком реально відшукати Model S на ходу (перших випусків) за ціною від $15 000, значно новішу (проте дещо меншу за габаритами) Model 3 — від $20 000. Рік тому ці запити були десь на $10 тисяч вищими. Однак якщо самостійно привезти автомобіль зі США, економія буде ще більшою.

“Зараз реально придбати Tesla Model 3 зі США за $17000 “під ключ”, – говорить Дмитро Буряк, керівник компанії DayDrive, який один з перших в Україні почав займатися постачанням автомобілів з Америки. – А кросовер Tesla Model Y можна привезти за $30 000”. Причому більш вигідно займатися організацією купівлі авто зі США самостійно, за допомогою спеціалізованих компаній з великим досвідом.

Річ у тому, що наявні в Україні автомобілі, які продаються в інтернет-сайтах вживаних авто, насправді можуть мати ряд недоліків. Адже їх купують на аукціонах США пошкодженими, причому якщо обирають машину під продаж, то пошкодження можуть бути досить суттєвими. Якщо ж автомобіль купує майбутній власник з України, для нього фахівці компанії DayDrive підбирають екземпляр з мінімальними пошкодженнями.

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Ще одна відмінність “готових” машин від привезених самостійно – якість ремонту. Власник “для себе” шукає та купує якісні запчастини та слідкує за процесом ремонту (або доручає це професіоналам). А от коли роблять “на продаж”, то головний критерій – якнайбільша економія на матеріалах та роботі. Тож після такого ремонту автомобіль може мати серйозні вади, які вже неможливо буде усунути під час експлуатації. Та й їздити на ньому може бути небезпечно.

Тому сьогодні ввезення автомобілів зі США знову стало вигідним та популярним серед тих, хто бажає придбати собі майже нове авто за недорого. А через практично нульові ставки розмитнення на електромобілі ввезення Tesla видається найбільш вигідним. Тим більше, що український бізнес налагодив постачання цих авто з-за океану навіть під час війни.

Замість порту Одеса, автомобілі для України зараз в основному поставляються у порт Клайпеди (Литва). Звідти доставка у Київ чи Львів разом з брокерськими платежами обходиться десь у 1500 доларів. Причому блокада кордонів на це не впливає – машини везуть на малотоннажних лафетах, які проїжджають без черги. До речі, деякі компанії надають послугу відстежування доставлення купленого у США автомобіля через спеціальні трекери або через мобільний додаток.

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Таким чином, купівля електромобіля Tesla у США стала не лише вигідною, але й досить доступною за ціною. Якщо обрати на страховому аукціон Copart чи IAAI автомобіль Tesla Model 3 з невеликим пошкодженнями, торги можна виграти за 7,5-10 тисяч доларів. Доставка у порт США та Клайпеду коштуватиме ще 2000 доларів, а ремонт в Україні – близько 5-7 тисяч доларів.

В сумі, свіжий електромобіль Tesla Model 3 “під ключ” через компанію DayDrive обійдеться в 17-22 тисячі доларів (залежно від комплектації, року випуску, пробігу та стану). Інші моделі дещо дорожчі, хоча Model S перших років випуску теж може стати в таку ціну.