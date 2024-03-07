Из-за наполнения рынка цены на подержанные Tesla Model 3 со страховых аукционов опустились ниже десяти тысяч долларов. Поэтому в Украине такой электромобиль обойдется в $17 тысяч. А кроссовер Model Y - от $30 тысяч.

Мировая тенденция снижения цен на электромобили Tesla из США, Китая и Европы докатилась и до Украины. Из-за огромной конкуренции производители электромобилей существенно снижают цены на них, и американская Tesla – не исключение. Даже новая Tesla Model 3 стоит в Америке от $30 тысяч.

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Масла в огонь добавила еще и прокатная компания Hertz, которая решила распродать свои Tesla и выбросила на рынок десятки тысяч двух-трехлетних электромобилей этого бренда по привлекательным ценам. Это существенно "просадило" рынок подержанных электромобилей в Америке, на котором доминирует именно Tesla.

Электромобили Tesla преимущественно попадают в Украину именно из США, поэтому тенденция снижения цен на эти автомобили дошла и до нас. По информации экспертов Института исследований авторынка, в течение 2023 года цены на подержанные Tesla в Украине снизились – по сравнению с началом 2023 года, продавцы уже хотят на 20,2% меньше при продаже Model Y и до 27,7% – на Model S.

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Существенно "просели" минимальные цены на рынке подержанных авто в Украине: сейчас вполне реально отыскать Model S на ходу (первых выпусков) по цене от $15 000, значительно более новую (однако несколько меньшую по габаритам) Model 3 - от $20 000. Год назад эти запросы были где-то на $10 тысяч выше. Однако если самостоятельно привезти автомобиль из США, экономия будет еще больше.

"Сейчас реально приобрести Tesla Model 3 из США за $17000 "под ключ", – говорит Дмитрий Буряк, руководитель компании DayDrive, который один из первых в Украине начал заниматься поставками автомобилей из Америки. – А кроссовер Tesla Model Y можно привезти за $30 000". Причем более выгодно заниматься организацией покупки авто из США самостоятельно, с помощью специализированных компаний с большим опытом.

Дело в том, что имеющиеся в Украине автомобили, которые продаются в интернет-сайтах подержанных авто, на самом деле могут иметь ряд недостатков. Ведь их покупают на аукционах США поврежденными, причем если выбирают машину под продажу, то повреждения могут быть достаточно существенными. Если же автомобиль покупает будущий владелец из Украины, для него специалисты компании DayDrive подбирают экземпляр с минимальными повреждениями.

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Еще одно отличие "готовых" машин от привезенных самостоятельно – качество ремонта. Владелец "для себя" ищет и покупает качественные запчасти и следит за процессом ремонта (или поручает это профессионалам). А вот когда делают "на продажу", то главный критерий – наибольшая экономия на материалах и работе. Поэтому после такого ремонта автомобиль может иметь серьезные недостатки, которые уже невозможно будет устранить во время эксплуатации. И ездить на нем может быть опасно.

Поэтому сегодня ввоз автомобилей из США снова стало выгодным и популярным среди тех, кто желает приобрести себе почти новое авто за недорого. А через практически нулевые ставки растаможки на электромобили ввоз Tesla представляется наиболее выгодным. Тем более, что украинский бизнес наладил поставки этих авто из-за океана даже во время войны.

Вместо порта Одесса, автомобили для Украины сейчас в основном поставляются в порт Клайпеды (Литва). Оттуда доставка в Киев или Львов вместе с брокерскими платежами обходится где-то в 1500 долларов. Причем блокада границ на это не влияет – машины везут на малотоннажных лафетах, которые проезжают без очереди. Кстати, некоторые компании предоставляют услугу отслеживания доставки купленного в США автомобиля через специальные трекеры или через мобильное приложение.

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Таким образом, покупка электромобиля Tesla в США стала не только выгодной, но и достаточно доступной по цене. Если выбрать на страховом аукционе Copart или IAAI автомобиль Tesla Model 3 с небольшим повреждениями, торги можно выиграть за 7,5-10 тысяч долларов. Доставка в порт США и Клайпеду будет стоить еще 2000 долларов, а ремонт в Украине – около 5-7 тысяч долларов.

В сумме, свежий электромобиль Tesla Model 3 "под ключ" в компании DayDrive обойдется в 17-22 тысячи долларов (в зависимости от комплектации, года выпуска, пробега и состояния). Другие модели несколько дороже, хотя Model S первых годов выпуска тоже может стать в такую цену.