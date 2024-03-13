"Горячий" Hyundai Ioniq 5 N оказался дороже топовой Tesla Model Y Performance. Последний стоит примерно на 13 тысяч долларов меньше.

Hyundai раскрыла стоимость "заряженного" Ioniq 5 N. Хэтчбек с двухмоторной электрической силовой установкой, способной кратковременно развивать 650 лошадиных сил, оценили в США в 67 475 долларов. Это примерно на 25 тысяч больше стоимости начального Ioniq 5. Более того, Ioniq 5 N оказался дороже Ford Mustang Mach-E GT Performance, Tesla Model Y Performance и Kia EV6 GT.

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За Tesla Model Y Performance просят 54 130 долларов, за Ford Mach-E GT Performance – 61 885 долларов, за Kia EV6 GT – 62 975 долларов. Дороже всего оказался Genesis GV60 Performance с ценой 70 900 долларов.

Однако Ioniq 5 N обходит конкурентов по характеристикам. Электромоторы, установлены на передней и задней осях, суммарно развивают 609 лошадиных сил, а с режимом N Grip Boost отдача на 10 секунд повышается до 650 сил. С места до 100 километров в час электрокар способен разогнаться за 3,4 секунды. Максимальная скорость - 260 километров в час.

Кроме этого, хот-хэтч может похвастаться аэродинамическим обвесом, 21-дюймовыми колесными дисками и 400-миллиметровыми передними тормозами. Также есть электронная имитация блокировки заднего межколесного дифференциала, дрифт-режим и звуковые пресеты, имитирующие работу ДВС.

Недавно Hyundai улучшила обычный Ioniq 5. Хэтчбек получил большую батарею емкостью 84 киловатт-часа, которая N-варианту принадлежит по умолчанию, и наконец-то обзавелся простой и важной функцией - задним стеклоочистителем.

Напомним, что Tesla в Украине серьезно подешевели.