Инициирован самый большой отзыв электрокаров Hyundai, Kia и Genesis. В группе риска более полумиллиона автомобилей на платформе E-GMP.

Издание Business Insider выяснило, что южнокорейскому концерну придется бесплатно отремонтировать целую плеяду "батарейных" моделей. Проблема касается встроенных блоков управления зарядкой (ICCU): на глюки давно жалуются на профильных форумах, и Hyundai Motor признали - без отзыва не тут обойтись.

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В прошлом году электромобили Hyundai и Kia пытались отремонтировать в рамках сервисной кампании: обновлялось программное обеспечение, а на некоторых машинах блок меняли в сборе. Однако лавина жалоб на блоки ICCU заставила корейский концерн объявить об отзыве. ICCU - важный блок, из-за дефекта которого электромобиль может не запускаться, терять мощность, а зарядить аккумулятор полностью может быть невозможно.

Точный список электромобилей из группы риска не обнародован, но похоже речь идет обо всей линейке моделей на платформе E-GMP. Дефект обнаружен на Hyundai Ioniq 5, Genesis GV60 и Kia EV6.

Ожидается, что в Южной Корее будет отозвано 170 тысяч машин, а общее количество бесплатно отремонтированных электромобилей приблизится к отметке 600 тысяч штук. Американский регулятор NHTSA в ходе предварительного расследования обнаружил, что блок ICCU может быть поврежден физически из-за сгоревшего транзистора.

Южнокорейские журналисты пишут, что глобальный отзыв Hyundai и Kia может спровоцировать падение спроса на "батарейные" модели. При этом интерес к электромобилям растет медленнее, чем ожидалось. Три года назад Hyundai уже столкнулся с необходимостью глобального отзыва электрокаров: тогда выяснилось, что кроссоверы Kona EV оснащались аккумуляторами, склонными к воспламенению.