Тренд з викрадення автомобілів корейських брендів “Kia Boys” з’явився після того, як декілька років тому в мережі Tik Tok “завірусився” відеоролик, який показував, що за допомогою USB-кабелю можна запустити двигун чужого авто.

Серії крадіжок автомобілів тривають і досі, вони стали справжньою проблемою для автовиробника. І хоч Kia та Hyundai випустили оновлення програмного забезпечення приблизно рік тому, показники викрадених автівок не знизились.

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Річ у тім, що зусилля автовиробників виявились марними – більшість власників просто ігнорують багаторазові заклики компаній звернутись до дилерів для оновлення прошивки.

Метод з Tik Tok показав вразливість автівок Kia та Hyundai: через відсутність іммобілайзера в деяких моделях (автовиробники оприлюднили інформацію про це на своїх сайтах заздалегідь), злодії зазвичай розбивають вікно, сідають за кермо, виривають кришку колонки керма, щоб відкрити запалювання та запускають мотор за допомогою кабеля USB.

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Тенденція Kia Boys стала надзвичайно популярною в Америці й призвела до десятків тисяч викрадених автівок Kia та Hyundai. Іноді їх навмисно викрадали підлітки, які вирішили перевірити тренд з соцмережі.

Оновлення від автовиробників виявилось справді ефективним – крадії, які намагались викрасти авто з новим програмним забезпеченням, зазнали фіаско. Проте, розбите вікно та пошкоджені елементи в салоні все одно завдають збитків на кілька сотень доларів власникам.

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Цікаво, що коли компанії випустили патчі програмного забезпечення, вони також роздали наклейки на вікна, щоб повідомити потенційних злодіїв про те, що транспортні засоби оновлено, однак не всі злодії на них реагують.