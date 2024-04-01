Спрос на новые легковые авто в Украине продолжает расти.

По данным "Укравтопром", в марте в Украине было реализовано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

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Наибольшее количество покупателей, в прошлом месяце, привлекла к себе японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota – 1021 авто (+58%).

Второй результат у Renault – 955 ед. (+118%). Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третью строчку рейтинга. На четвертом месте Volkswagen - 444 ед. (+3%). Замыкает ТОП-5 марта BMW – 381 ед. (+7%).

Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 920 покупателей.

Всего за І кв. 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых авто, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.