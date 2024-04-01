Попит на нові легкові авто в Україні продовжує зростати.

За даними "Укравтопром", у березні в Україні було реалізовано майже 6,7 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

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Найбільшу кількість покупців, у минулому місяці, привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota – 1021 авто (+58%).

Другий результат у Renault – 955 од. (+118%). Skoda закінчила місяць з показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу. На четвертому місці Volkswagen - 444 од. (+3%). Замикає ТОП-5 березня BMW – 381 од. (+7%).

Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 920 покупців.

Всього за І кв. 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.