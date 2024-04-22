Chevrolet, Ford і Ram все ще залишаються на вершині рейтингу.
Останні кілька років були нелегкими для автовиробників. Паніка навколо короновірусу, проблеми з ланцюгом поставок і міжнародні збройні конфлікти разом спричинили хаос у багатьох галузях промисловості. В результаті цього постраждали продажі нових автомобілів, але, схоже, ситуація змінюється на краще.
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Завдяки таблиці продажів автовиробників за перший квартал ми отримуємо попередній огляд того, як 2024 рік може вплинути на автомобільну промисловість США. У цьому списку є такі знайомі обличчя, як Chevrolet і Ford, але ви також знайдете кілька великих сюрпризів на обох кінцях шкали.
Найбільш продавані автомобілі 2024 року:
- Ford F-Series - 152 943 одиниць
- Chevrolet Silverado - 127 563 шт
- Toyota RAV4 - 124 822 шт
- Tesla Model Y - 109 000 одиниць (приблизно)
- Honda CR-V - 95 038 шт
- Nissan Rogue - 90 804 шт
- Ram Pickup - 89 417 одиниць
- Toyota Camry - 78 337 шт
- GMC Sierra - 68 597 одиниць
- Honda Civic - 61 929 шт
- Toyota Corolla - 60 071 шт
- Ford Explorer - 58 465 шт
- Jeep Grand Cherokee - 54 455 шт
- Chevrolet Equinox - 54 185 одиниць
- Subaru Forester - 48 546 шт
- Hyundai Tucson - 45 509 шт
- Tesla Model 3 - 42 000 одиниць (приблизно)
- Honda Accord - 41 927 шт
- Nissan Sentra - 40 081 шт
- Ford Transit - 39 890 шт