Chevrolet, Ford і Ram все ще залишаються на вершині рейтингу.

Останні кілька років були нелегкими для автовиробників. Паніка навколо короновірусу, проблеми з ланцюгом поставок і міжнародні збройні конфлікти разом спричинили хаос у багатьох галузях промисловості. В результаті цього постраждали продажі нових автомобілів, але, схоже, ситуація змінюється на краще.

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Завдяки таблиці продажів автовиробників за перший квартал ми отримуємо попередній огляд того, як 2024 рік може вплинути на автомобільну промисловість США. У цьому списку є такі знайомі обличчя, як Chevrolet і Ford, але ви також знайдете кілька великих сюрпризів на обох кінцях шкали.

Найбільш продавані автомобілі 2024 року:

  1. Ford F-Series - 152 943 одиниць
  2. Chevrolet Silverado - 127 563 шт
  3. Toyota RAV4 - 124 822 шт
  4. Tesla Model Y - 109 000 одиниць (приблизно)
  5. Honda CR-V - 95 038 шт
  6. Nissan Rogue - 90 804 шт
  7. Ram Pickup - 89 417 одиниць
  8. Toyota Camry - 78 337 шт
  9. GMC Sierra - 68 597 одиниць
  10. Honda Civic - 61 929 шт
  11. Toyota Corolla - 60 071 шт
  12. Ford Explorer - 58 465 шт
  13. Jeep Grand Cherokee - 54 455 шт
  14. Chevrolet Equinox - 54 185 одиниць
  15. Subaru Forester - 48 546 шт
  16. Hyundai Tucson - 45 509 шт
  17. Tesla Model 3 - 42 000 одиниць (приблизно)
  18. Honda Accord - 41 927 шт
  19. Nissan Sentra - 40 081 шт
  20. Ford Transit - 39 890 шт