Chevrolet, Ford і Ram все ще залишаються на вершині рейтингу.

Останні кілька років були нелегкими для автовиробників. Паніка навколо короновірусу, проблеми з ланцюгом поставок і міжнародні збройні конфлікти разом спричинили хаос у багатьох галузях промисловості. В результаті цього постраждали продажі нових автомобілів, але, схоже, ситуація змінюється на краще.

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Завдяки таблиці продажів автовиробників за перший квартал ми отримуємо попередній огляд того, як 2024 рік може вплинути на автомобільну промисловість США. У цьому списку є такі знайомі обличчя, як Chevrolet і Ford, але ви також знайдете кілька великих сюрпризів на обох кінцях шкали.

Найбільш продавані автомобілі 2024 року: