Правда, до первой сотни тысяч легковых не хватило три регистрации. А вот если считать с коммерческими, то эта цифра уже превзойдена.

По состоянию на начало мая 2024 года, общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями, зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу)составляет 102 372 шт. Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

В это число включено 99 997 легковых, 2369 грузовых и 6 автобусов. Только 3 машины не хватило для того, чтобы говорить о первой сотне тысяч не только в общем парке, но и в сегменте легковушек на батарейной тяге - но этот повод для откупоривания бутылки игристого, очевидно, придется перенести на следующий месяц.

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Динамика рынка электрических авто

В апреле украинцы приобрели 6,7 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это значительно больше (на целых 102,5%), чем было в апреле прошлого 2023 года, и на 5,4% больше, чем было в предыдущем месяце. Однако рост объемов торгов автомобилями группы BEV на этот раз вызван значительным скачком количества сделок купли-продажи (2643 в апреле против 1951 в марте) из-за нового закона о мобилизации.

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Динамика рынка электромобилей в Украине, апрель-2023 - апрель-2024

Поэтому эксперты предполагают, что в части внутренних перепродаж около 40% сделок "виртуальные", хотя электромобилям мобилизация точно не грозит.

В апреле импортированные подержанные электрокары сохранили свое преимущество по доле (и количеству): 50,1% рынка, количество первых регистраций - 3346 шт.

На внутреннем рынке было заключено 2643 сделки купли-продажи электромобилей, что составляет долю 39,5%.

Новыми куплено 10,4% электрических авто (695 шт.), после рекорда в феврале, когда количество новых электромобилей перешла за отметку в одну тысячу штук, далее ежемесячно объемы их продаж постепенно снижаются.

Среди общего количества электрических авто в апреле 99% были легковыми, грузовыми - 1% (66 шт.).

Электромобили - внутренний рынок

Лидерами на украинском внутреннем рынке электромобилей длительное время оставались три марки, сейчас же можно говорить о "двух с половиной" - поскольку Volkswagen заметно отстал от своих соперников. Зато конкуренция между Nissan, которому удавалось удерживать первенство в течение почти 10 лет благодаря самому доступному и поэтому массовому электрокару Nissan Leaf-И, и Tesla, чьи электромобили одни из лучших, а еще на них чрезвычайно снизились цены, разгорелась не на шутку. Разница всего в несколько автомобилей (пять, если точно), намекает на то, что никто не сможет со 100-процентной уверенностью назвать лидера следующего периода. Почему? Потому что приобретает популярность II генерация "Лифа", на которую тоже заметно "просели" цены.

Зато e-Golf от Volkswagen комплектуется тяговым аккумулятором сравнительно небольшой емкости, которого хватает на 100-150 километров пробега (в подержанных авто). И хотя "Гольф" не единственная опора у немецкой марки, модельный ряд ID все же находится в другой ценовой группе, как раз на грани масс-маркета в сегменте "электро".

Электромобили - импорт

В сегменте импорта первенство тоже за Tesla, причем не первый месяц - таких на первую регистрацию было подано 940 автомобилей. Nissan, который преобладает в парке BEV, в этом списке второй с итогом 549 импортируемых авто. На третьей позиции Volkswagen (391 шт.), на четвертой - Hyundai (286 шт.). Замыкает пятерку Audi по итогу 172 электрических автомобилей.

Среди "свежепригнанных" электромобилей первенство пока сохранил Nissal Leaf (479 шт.). Однако к нему все ближе становится Tesla Model 3 (387 шт.), от которой старается не отставать Tesla Model Y (320 шт.) На четвертой позиции Volkswagen e-Golf (247 шт.). Замыкает пятерку довольно перспективный кроссовер Hyundai Kona с итогом 197 первых регистраций.



Недавняя отмена НДС на электрические грузовики пока не слишком сказалась на объемах их импорта. В апреле таких прибыло 42 шт., меньше, чем было в марте (47 штук), но несколько больше, чем, к примеру, было в феврале (19 шт.) и январе (25 шт.) этого года. Однако в прошлом году (без льгот) тоже фиксировались подобные объемы - бывало до 39 новоприбывших грузовиков на электротяге в месяц. В этом подсегменте вряд ли в ближайшее время будут основания говорить о каких-то прорывах или, тем более рекордах.

Электромобили - продажи новых

Первенство в списке марок новых легковушек группы BEV в дальнейшем принадлежит Volkswagen: 157 автомобилей и доля в сегменте 22,6%. Второе место с результатом 115 авто и 16,6% у Honda, третье у BYD со 100 авто и долей 14,4%. Четвертое и пятое места, соответственно, за Nissan (80 шт., 11,5%), и MG (44 шт., 6,3%).

Среди отдельных моделей первое место по итогам апреля остается за Volkswagen ID.4 (133 шт.), с уверенным количественным преимуществом над всеми остальными участниками рейтинга. На следующем, втором месте Honda M-NV (71 шт.). Nissan Ariya на третьей позиции с итогом 63 проданных новых авто. Четвертая строчка у BYD Song Plus (47 шт.), замыкает пятерку новых электромобилей Honda e:NS1, который выбрали 38 покупателей.

Напомним, действительно ли дизель экономнее электромобиля на трассе.