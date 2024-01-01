Чи є Audi Q4 e-tron 50 quattro близнюком VW ID.4: відео

Модель Q4 e-tron, як і Volkswagen ID.4, заснована на платформі VW MEB. Електромобіль має таку ж батареєю ємністю 82 кВт-год й два електромотори загальною потужністю 299 к.с. й 460 Нм крутного моменту.

Читайте також: Скільки зупинок потрібно, щоб на першому Nissan Leaf дістатись зі Львова до Києва

Автомобіль, що потрапив на тест до “Першої Електрички”, мав близько 7 тисяч км пробігу. Як зазначив Денис, після 50 км шляху він не відчув різниці в динаміці між Q4 e-tron та власним ID.4 Prime, однак, невелика різниця в роботі підвіски все ж є.

Було прийнято рішення підняти електрокросовер на підйомнику й з’ясувалось, що на Audi не встановлено адаптивної DCC підвіски, яка є на ID.4 Prime Дениса. Натомість кросовер пропонується з багатоважільною незалежною підвіскою позаду й “макферсон” попереду.

Також цікаво: Наскільки швидкість впливає на витрату енергії в VW ID.4 та ID.6

До того ж позаду встановлено аналогічні барабанні гальма. Окрім цього, в комплектацію даного кросовера від Audi не увійшли підігрів сидінь, проєкційний дисплей, камери кругового огляду та система автоматичної парковки. Як зазначив Денис, усе це є в його ID.4 Prime, тому у даної Q4 комплектація дещо бідніша, через що електрмобіль отримав “мінус” від команди “Першої Електрички”.

Однак, переваги в моделі від Audi також є. Q4 e-tron оснащений адаптивною рекуперацією. Також під кермом є два додаткових важелі, завдяки яким можна додати гальмівну силу, не вмикаючи окремий режим рекуперації «B». Звичайно ж, команда також провела тест зарядки.

Читайте також: Скільки електричних авто зареєстровано в Україні: статистика

Проте, дива не сталось – автомобіль прийняв максимальні 100 кВт потужності, як і ID.4. Згодом Денис помітив ще одну особливість Q4 e-tron: у автомобіля в цій комплектації відсутній Traffic Jam Assist й через це автомобіль погано тримається смуги. Водночас тест максимальної швидкості довів, що електрокросовер від Audi, так само як і ID.4, не розганяється понад 160 км/год.

Як поділився Денис, інтер’єр та зовнішність Q4 e-tron є більш привабливими, ніж в ID.4. Матеріали салону дуже приємні на дотик, а його дизайн досить гармонійний. До того ж в авто є багато фізичних кнопок, що можуть оцінити деякі водії. Також в авто є панорамний дах.

Багажник кросовера має об’єм в 520 літрів. Є електропривід кришки багажника, подвійна підлога та центральний тунель для габаритних речей. Окрім цього, багажник можна відчинити змахом ноги під бампером. Замір габаритів показав, що ефективна довжина становить 833 мм, ширина – 967, а висота – 503 міліметри.

Також цікаво: Дизель проти електромобіля: який економніший на трасі

Загалом, команда “Першої Електрички”, після великого тесту Audi Q6 e-tron 50, дійшла висновку, що хоч і кросовер має багато спільного з Volkswagen ID.4, проте є досить самобутнім і має свої унікальні риси. Попри відсутність деяких опцій, цей електромобіль зможе подарувати чудові враження від водіння своєму власнику.