Чи варто повільно їздити на електромобілях VW ID.4 та ID.6: експеримент

Його мета полягала у тому, аби з’ясувати, чи дає перевагу швидка їзда перевагу на трасі. Для цього автори зібрали команди з електромобілів ідентичних комплектацій та влаштували пробіг від Києва до Умані. Мета – встановити, наскільки відрізнятимуться показники витрат, та яку перевагу в часі надає більша швидкість руху.

Читайте також: Чи реально доїхати з Кам'янця-Подільського до Києва за 6 годин на електромобілі: експеримент

За умовами тесту на всіх автомобілях вирівняли тиск у шинах, а також зарядили батареї до 80%. Електромобілі мали різну ширину та профіль гуми, тому їх розділили за командами відповідно до величини коліс.

Під час руху трасою команда “Першої Електрички” потрапила в довгий затор. Через це показники витрат дещо зросли. Однак, автори ніяк не могли оминути його, тому вони вирішили продовжити випробування.

Також цікаво: Подорож на 630 км за кермом Volkswagen ID.4: огляд зарядної інфраструктури

Коли обидві команди електромобілів дістались Умані, автори заміряли витрати. Електромобілі, які рухалась зі швидкістю 110 км/год, мали наступний результат: три ID.4 Pro з колесами R20 – 17,8 кВт-год, 18,6 кВт-год, 17,5 кВт-год, відповідно, а ID.6 Pro R20 показав 19,2 кВт-год.

Команда авто, які рухались зі швидкістю 90 км/год дісталась Умані на 17 хвилин пізніше, й мала наступні результати: ID.4 Prime R19 – 17,6 кВт-год, ID.4 Pure + R19 – 15,7 кВт-год, ID.4 Pro R20 – 15,6 кВт-год.

Найбільший ID.6 Pro R20 показав 15,1 кВт-год й цим здивував експертів, адже різниця з ID.6, який рухався з більшою швидкістю, становить понад 4 кВт-год.

Читайте також: Дизель проти електромобіля: який економніший на трасі

Підсумовуючи, можна зазначити, що витрати на ID.4 відрізнялись в середньому на 2 кВт-год, тоді як на ID.6 різниця становила трохи більше ніж 4 кВт-год. Автори «Першої Електрички» зазначили, що лише водії можуть вирішити для себе, чи великою є така різниця витрат та чи варта економія заряду втрати часу в середньому на 20 хвилин, адже у кожного свій стиль їзди.