Друзі «Першої Електрички» Дмитро та Євген вирішили поділитись власним досвідом подорожей на Volkswagen ID.4. Дмитро вирушив у поїздку з Запоріжжя до Вінниці, водночас Євген показав ідентичний маршрут з Ірпеня.

Перед стартом поїздки, водії скинули показники бортових комп’ютерів власних електромобілів, аби об’єктивно оцінити витрати під час подорожі. Під час поїздки на трасі до Олександрії Дмитро потрапив в туман, тому рухався на власному ID.4 зі швидкістю 100 км/год. За таких умов автомобіль мав середню витрату в 23,3 кВт-год.

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Дмитро вирішив зарядити свій кросовер на станції, потужністю в 40 кВт, в селищі Жовте, однак ця спроба була невдалою. Як виявилось, через проблему з мобільним зв’язком, автору не вдалося почати процес зарядки, тому він вирушив в Олександрію.

За 231 км шляху, батарея авто втратила 70% заряду, а показник середніх витрат становив 22,6 кВт. На зарядній станції IONITY процес зарядки пройшов штатно. Зарядка тривала 21 хв, а її вартість становила 234 грн. Станція видавала пікову потужність в 45 кВт, тому Дмитро зарядив батарею до 46% й вирішив поїхати на більш потужну станцію TOKA в Кропивницькому.

Ця станція розрахована на потужність в 100 кВт. З 18 до 81% батарея зарядилась за 33 хвилини. Вартість зарядки становила 610 грн. Згодом Дмитро вирушив на станцію GO TO-U в Умані, яка стала останньою на його шляху до Вінниці.

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Варто зазначити, що під час поїздки була погана погода, а згодом взагалі пішов мокрий сніг, тому його ID.4 мав вищі витрати. На 155 км шляху авто витратило 59% заряду з витратою в 27,3 кВт. Зарядна станція видавала пікову потужність в 98 кВт, тому процес зарядки з 22% до 73% пройшов всього за 27 хв. Вартість - 572 грн.

Водночас Євген протестував зарядний хаб FLASH в Житомирі. На 120 км шляху з Ірпеня до Житомира його ID.4 витратив 36% заряду, в середньому витрачаючи 22,3 кВт. З 64% до 91% батарея авто зарядилась за 32 хв. Вартість – 282 грн. Автор вирішив, що цього заряду йому цілком вистачить, аби доїхати до Вінниці, адже відстань від Ірпеня до міста становить 250 км.

Під час поїздки ID.4 Євгена показав витрати в 19,8 кВт. Згодом до Вінниці також дістався Дмитро. Його автомобіль подолав 631 км. Середні витрати під час 24,1 кВт. Загальна вартість зарядок становить 1616 грн.

Також автори вирішили показати нову компактну зарядну станцію GO TO-U, яка має потужність 60 кВт й може заряджати два автомобілі, але, вона постійно була зайнята припаркованими бензиновими автомобілями. Врешті-решт, їм вдалось показати процес заряджання одного авто, проте парну зарядку, так і не вийшло протестувати.

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Загалом, Дмитро та Євген дійшли висновку, що комфортно подорожувати на електромобілях в Україні цілком можливо, адже зарядна інфраструктура постійно вдосконалюється, а нових потужних зарядних станцій, які дозволяють швидко зарядити батарею авто, стає все більше.