Друзья "Первой Электрички" Дмитрий и Евгений решили поделиться собственным опытом путешествий на Volkswagen ID.4. Дмитрий отправился в поездку из Запорожья в Винницу, в то же время Евгений показал идентичный маршрут из Ирпеня.

Перед стартом поездки, водители сбросили показатели бортовых компьютеров собственных электромобилей, чтобы объективно оценить расходы во время путешествия. Во время поездки на трассе в Александрию Дмитрий попал в туман, поэтому двигался на собственном ID.4 со скоростью 100 км/ч. При таких условиях автомобиль имел средний расход в 23,3 кВт-ч.

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Дмитрий решил зарядить свой кроссовер на станции, мощностью в 40 кВт, в поселке Желтое, однако эта попытка была неудачной. Как оказалось, из-за проблемы с мобильной связью, автору не удалось начать процесс зарядки, поэтому он отправился в Александрию.

За 231 км пути, батарея авто потеряла 70% заряда, а показатель средних затрат составил 22,6 кВт. На зарядной станции IONITY процесс зарядки прошел штатно. Зарядка длилась 21 мин, а ее стоимость составляла 234 грн. Станция выдавала пиковую мощность в 45 кВт, поэтому Дмитрий зарядил батарею до 46% и решил поехать на более мощную станцию TOKA в Кропивницком.

Эта станция рассчитана на мощность в 100 кВт. С 18 до 81% батарея зарядилась за 33 минуты. Стоимость зарядки составила 610 грн. Впоследствии Дмитрий отправился на станцию GO TO-U в Умани, которая стала последней на его пути в Винницу.

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Стоит отметить, что во время поездки была плохая погода, а потом вообще пошел мокрый снег, поэтому его ID.4 имел более высокие расходы. На 155 км пути авто потратило 59% заряда с расходом в 27,3 кВт. Зарядная станция выдавала пиковую мощность в 98 кВт, поэтому процесс зарядки с 22% до 73% прошел всего за 27 мин. Стоимость - 572 грн.

В то же время Евгений протестировал зарядный хаб FLASH в Житомире. На 120 км пути из Ирпеня в Житомир его ID.4 потратил 36% заряда, в среднем расходуя 22,3 кВт. С 64% до 91% батарея авто зарядилась за 32 мин. Стоимость – 282 грн. Автор решил, что этого заряда ему вполне хватит, чтобы доехать до Винницы, ведь расстояние от Ирпеня до города составляет 250 км.

Во время поездки ID.4 Евгения показал расходы в 19,8 кВт. Впоследствии в Винницу также добрался Дмитрий. Его автомобиль преодолел 631 км. Средние расходы во время 24,1 кВт. Общая стоимость зарядок составляет 1616 грн.

Также авторы решили показать новую компактную зарядную станцию GO TO-U, которая имеет мощность 60 кВт и может заряжать два автомобиля, но, она постоянно была занята припаркованными бензиновыми автомобилями. В конце концов, им удалось показать процесс зарядки одного авто, однако парную зарядку, так и не получилось протестировать.

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В общем, Дмитрий и Евгений пришли к выводу, что комфортно путешествовать на электромобилях в Украине вполне возможно, ведь зарядная инфраструктура постоянно совершенствуется, а новых мощных зарядных станций, которые позволяют быстро зарядить батарею авто, становится все больше.