Автор "Первой Электрички" Денис Василенко, решил приблизить по функционалу свой китайский Volkswagen ID.4 Prime к европейской версии. Для этого был заменен главный экран мультимедиа, блок телематики и обновлена прошивка.

В Украине на китайской версии ID.4 не работает штатная навигация и система распознавания дорожных знаков, недоступны различные сервисы, а также не горят стоп-сигналы, когда электромобиль тормозит благодаря рекуперации.

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Чтобы устранить эти недостатки, было решено обновить программное обеспечение автомобиля и заменить экран мультимедиа и блок телематики. Стоит заметить, что "европейцем" этот ID.4 все равно не будет, ведь автомобиль имеет китайский VIN-код, однако сделать его максимально похожим на европейскую версию вполне возможно.

При смене "головы" с китайской на европейскую нужно заменить еще и блок телематики, ведь он работает со спутниками и без него не будет работать главный блок мультимедиа, а значит – навигация и система распознавания дорожных знаков. Эти две системы в Украине меняют примерно за $1700.

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Автомобиль Дениса 2021 года выпуска. Сначала он имел самую первую прошивку уровня 1498, но впоследствии авто прошло обновление по китайскому TPI – апдейт всех блоков на программное обеспечение 2820. После этого автор еще раз обновлял прошивки до 2930 и 2949. На этот раз основной целью Дениса было показать людям максимальное обновление блоков управления. После обновления система автомобиля будет иметь новый визуальный интерфейс. Обновления всех систем автомобиля в Украине производят за $500.

Интересно, что, чтобы почти полностью превратить "китайский" ID.4 на "европейский" можно еще заменить разъемы для зарядки с типа GBT на порт типа CCS (это обойдется в $2500). Процесс замены блоков и главного экрана мультимедиа, полного обновления операционной системы и замены порта для зарядки в среднем занимает около 6-7 часов.

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Также эксперты развеяли миф, что после обновления прошивки ID.4 до версии 2820 открывается дополнительный буфер аккумулятора до 10%. Действительно, такой буфер есть, но он не доступен водителю в повседневном вождении и используется только при критическом показателе заряда аккумулятора.

После того как работу по переоснащению завершили, Денис поделился впечатлением от эксплуатации "обновленного" Volkswagen ID.4. Он остался доволен работой системы считывания дорожных знаков, а также мультимедиа с украинским языком, однако отметил, что штатная навигация работает несколько хуже, чем сторонние приложения.

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Адаптивный круиз-контроль, по словам Дениса, также стал работать значительно лучше, а вот разъем для кабеля зарядки решили заменить уже в будущем. Подытоживая, обновлять программное обеспечение стоит, но при условии, что прошивка вашего автомобиля уже значительно устарела, ведь это услуга не является дешевой.