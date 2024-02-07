Известно, что запас хода всех автомобилей резко уменьшается зимой. Именно поэтому, эксперты "Первой электрички" решили протестировать собственный Volkswagen ID.4 - нынче самый популярный электромобиль в Украине, чтобы проверить насколько сильно возрастают его расходы во время езды в городском режиме зимой.

Эксперимент провели на топовом полноприводном Volkswagen ID.4 Prime, мощностью 312 л.с., с батареей на 82 кВт⋅ч без теплового насоса. Автор “Первой электрички” – Денис, решил за два дня разрядить батарею автомобиля с 80% до 10%, чтобы показать реальные расходы электромобиля.

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При этом, автомобиль будет эксплуатироваться так, как и в повседневной жизни – с включенными подогревами и климат-контролем на 21°C. Автомобиль постоянно двигался исключительно в городском трафике.

После первых 6 километров расход в авто составлял 32.3 кВт на 100 км, что является весьма существенным показателем. Температура на улице постоянно колебалась в пределах от -8 до -6°C, поэтому климат-контроль автомобиля потреблял достаточно много.

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После 30 км пути батарея автомобиля потеряла 10% заряда, а средние расходы автомобиля снизились до 26.2 кВт⋅ч. Средняя скорость авто составляла 30 км/ч, что свидетельствует о том, что редко попадал в пробки.

После того как температура на улице снизилась с -6 градусов до -8, расходы авто резко возросли. После 50 км пути батарея автомобиля упала до 20%, а после 65 км – остаток батареи составлял 55%, а показатель расхода – 27.7 кВт.

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В общем, за первый день авто прошло 77 км, средний показатель расхода вырос до 29,7 кВт на 100 км, а остаток батареи составил 46% - то есть за день авто потратило 34%.

На второй день теста, после пройденных 125 км пути, авто имело всего 30% запаса батареи, а на 160 км – остаток батареи составил уже 20%. Volkswagen рекомендует использовать батарею автомобиля с 80 до 20%, а значит в такую погоду, Volkswagen ID.4 может проехать всего 160 км.

Несмотря на это, автор решил разрядить авто до 10% и в результате получилось, что в целом авто проехало 190 км. Итак, за два дня эксплуатации Volkswagen ID.4 в городском режиме, автомобиль на одной зарядке проезжает 190 км. Средний расход составил 25 кВт.

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Подытоживая, можно уверенно сказать, что показатель расхода на электромобилях действительно менее стабилен, чем на автомобилях с ДВС и зависит от погоды. Однако, эксплуатация электромобиля зимой не превратится в проблему, ведь даже примерно 200 км пробега вам хватит для двух дней езды в городском режиме.