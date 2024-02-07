Відомо, що запас ходу усіх автомобіль різко взимку. Саме тому, експерти “Першої електрички” вирішили протестувати власний Volkswagen ID.4 – нині найпопулярніший електромобіль в Україні, аби перевірити наскільки сильно зростають його витрати під час їзди в міському режимі взимку.

Експеримент провели на топовому повноприводному Volkswagen ID.4 Prime, потужністю 312 к.с., з батареєю на 82 кВт/год без теплового насоса. Автор “Першої електрички” – Денис, вирішив за два дні розрядити батарею автомобіля з 80% до 10%, аби показати реальні витрати електромобіля.

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При цьому, автомобіль буде експлуатуватись так, як і в повсякденному житі – з увімкненими підігрівами та клімат-контролем на 21°C. Автомобіль постійно рухався виключно у міському трафіку.

Після перших 6 кілометрів витрата в авто становила 32.3 кВт на 100 км, що є досить суттєвим показником. Температура на вулиці постійно коливалась в межах від -8 до -6°C, тому клімат-контроль автомобіля споживав достатньо багато.

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Після 30 км шляху батарея автомобіля втратила 10 % заряду, а середні витрати автомобіля знизились до 26.2 кВт/год. Середня швидкість авто становила 30 км/год, що свідчить про те, що рідко потрапляв в затори.

Після того, як температура надворі знизилась з -6 градусів до -8, витрати авто різко зросли. Після 50 км шляху батарея автомобіля впала до 20%, а після 65 км – залишок батареї становив 55%, а показник витрат – 27.7 кВт.

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Загалом, за перший день авто пройшло 77 км, середній показник витрат зріс до 29,7 кВт на 100 км, а залишок батареї склав 46% - тобто за день авто витратило 34%.

На другий день тесту, після пройдених 125 км шляху, авто мало всього 30% запасу батареї, а на 160 км – залишок батареї склав вже 20%. Volkswagen рекомендує використовувати батарею автомобіля з 80 до 20%, а отже в таку погоду, Volkswagen ID.4 може проїхати всього 160 км.

Попри це, автор вирішив розрядити авто до 10% й в результаті вийшло, що загалом авто проїхало 190 км. Отже, за два дні експлуатації Volkswagen ID.4 в міському режимі, автомобіль на одній зарядці проїжджає 190 км. Середня витрата склала 25 кВт.

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Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що показник витрат на електромобілях справді менш стабільний, ніж на автомобілях з ДВЗ й залежить від погоди. Однак, експлуатація електромобіля взимку не перетвориться на проблему, адже навіть приблизно 200 км пробігу вам вистачить для двох днів їзди в міському режимі.