Автор “Першої Електрички” Денис Василенко, вирішив наблизити за функціоналом свій китайський Volkswagen ID.4 Prime до європейської версії. Для цього було замінено головний екран мультимедіа, блок телематики та оновлено прошивку.

В Україні на китайській версії ID.4 не працює штатна навігація та система розпізнавання дорожніх знаків, недоступні різні сервіси, а також не горять стоп-сигнали, коли електромобіль гальмує завдяки рекуперації.

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Аби усунути ці недоліки, було вирішено оновити програмне забезпечення автомобіля та замінити екран мультимедіа й блок телематики. Варто зауважити, що “європейцем” цей ID.4 все-одно не буде, адже автомобіль має китайський VIN-код, проте зробити його максимально схожим на європейську версію цілком можливо.

При зміні “голови” з китайської на європейську потрібно замінити ще й блок телематики, адже він працює з супутниками й без нього не буде працювати головний блок мультимедіа, а отже – навігація та система розпізнавання дорожніх знаків. Ці дві системи в Україні міняють приблизно за $1700.

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Автомобіль Дениса 2021 року випуску. Спочатку він мав найпершу прошивку рівня 1498, але згодом авто пройшло оновлення за китайським TPI – апдейт усіх блоків на програмне забезпечення 2820. Після цього автор ще раз оновлював прошивки до 2930 та 2949. Цього разу основною метою Дениса було показати людям максимальне оновлення блоків керування. Після оновлення система автомобіля матиме новий візуальний інтерфейс. Оновлення всіх систем автомобіля в Україні роблять за $500.

Цікаво, що, аби майже повністю перетворити “китайський” ID.4 на “європейський” можна ще замінити роз’єми для зарядки з типу GBT на порт типу CCS (це обійдеться у $2500). Процес заміни блоків та головного екрану мультимедіа, повного оновлення операційної системи й заміни порту для зарядки в середньому займає близько 6-7 годин.

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Також експерти розвіяли міф, що після оновлення прошивки ID.4 до версії 2820 відкривається додатковий буфер акумулятора до 10%. Дійсно, такий буфер є, але він не доступний водію у повсякденному водінні й використовується лише при критичному показнику заряду акумулятора.

Після того, як роботу з переоснащення завершили, Денис поділився враженням від експлуатації “оновленого” Volkswagen ID.4. Він залишився задоволений роботою системи зчитування дорожніх знаків, а також мультимедіа з українською мовою, проте зазначив, що штатна навігація працює дещо гірше, ніж сторонні застосунки.

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Адаптивний круїз-контроль, за словами Дениса, також став працювати значно краще, а от роз’єм для кабелю зарядки вирішили замінити вже у майбутньому. Підсумовуючи, оновлювати програмне забезпечення варто, але за умови, що прошивка вашого автомобіля вже значно застаріла, адже це послуга недешева.